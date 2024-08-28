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Эвакуированные из Курской области семьи приняли в 19 регионах
Эвакуированные из Курской области семьи приняли в 19 регионах - РИА Новости, 28.08.2024
Эвакуированные из Курской области семьи приняли в 19 регионах
Семьи с детьми из Курской области размещены в пунктах временного размещения в 19 регионах, гуманитарную помощь им оказывают огромное количество общественных... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T16:57
2024-08-28T16:57
2024-08-28T16:57
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САРАТОВ, 28 авг - РИА Новости. Семьи с детьми из Курской области размещены в пунктах временного размещения в 19 регионах, гуманитарную помощь им оказывают огромное количество общественных организаций, добровольцев и государственных служб, сообщила детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова. "В настоящий момент у нас в 19 регионах в пунктах временного размещения находятся семьи. Конечно, мы не можем отследить миграцию, которая произвольно происходит: когда семьи едут к своим родственникам… Мы фиксируем 19 регионов, там уполномоченные (детские омбудсмены регионов) работают непосредственно с семьями, которые приехали. По количеству детей нет точной цифры, это все очень изменчиво, несколько раз в день цифры меняются", - сказала Львова-Белова журналистам в Саратове. По ее словам, эвакуированным семьям оказывается гуманитарная помощь. "Гуманитарную помощь оказывают огромное количество общественных организаций, добровольцев, разных государственных служб. Мы понимаем, что семьям с детьми, особенно, где есть ребятишки с инвалидностью или где большие семьи, очень индивидуальная работа требуется. Например, мы приехали в одну семью, там малыш не принимает то питание, которое дают в пункте временного размещения. Естественно, он плачет по ночам и качество жизни резко ухудшается. Это наша задача - подключиться там, где нужно, где эта адресность существенно поможет и поддержит семью", - отметила омбудсмен. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин уточнил журналистам, что регион принял из Курской области более 80 детей.
https://ria.ru/20240828/sudzha-1968879799.html
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общество, курская область, россия, мария львова-белова, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Общество, Курская область, Россия, Мария Львова-Белова, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Эвакуированные из Курской области семьи приняли в 19 регионах
Львова-Белова: ПВР в 19 регионах приняли семьи из Курской области
САРАТОВ, 28 авг - РИА Новости. Семьи с детьми из Курской области размещены в пунктах временного размещения в 19 регионах, гуманитарную помощь им оказывают огромное количество общественных организаций, добровольцев и государственных служб, сообщила детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова.
"В настоящий момент у нас в 19 регионах в пунктах временного размещения находятся семьи. Конечно, мы не можем отследить миграцию, которая произвольно происходит: когда семьи едут к своим родственникам… Мы фиксируем 19 регионов, там уполномоченные (детские омбудсмены регионов) работают непосредственно с семьями, которые приехали. По количеству детей нет точной цифры, это все очень изменчиво, несколько раз в день цифры меняются", - сказала Львова-Белова журналистам в Саратове
.
По ее словам, эвакуированным семьям оказывается гуманитарная помощь.
"Гуманитарную помощь оказывают огромное количество общественных организаций, добровольцев, разных государственных служб. Мы понимаем, что семьям с детьми, особенно, где есть ребятишки с инвалидностью или где большие семьи, очень индивидуальная работа требуется. Например, мы приехали в одну семью, там малыш не принимает то питание, которое дают в пункте временного размещения. Естественно, он плачет по ночам и качество жизни резко ухудшается. Это наша задача - подключиться там, где нужно, где эта адресность существенно поможет и поддержит семью", - отметила омбудсмен.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин
уточнил журналистам, что регион принял из Курской области более 80 детей.