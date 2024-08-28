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В Ростовской области сбили четыре беспилотника
В Ростовской области сбили четыре беспилотника - РИА Новости, 28.08.2024
В Ростовской области сбили четыре беспилотника
Четыре беспилотника сбили в Ростовской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T03:28
2024-08-28T03:28
2024-08-28T03:54
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василий голубев
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Четыре беспилотника сбили в Ростовской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале."Около трех ночи в Ростовской области сбито четыре БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется", — говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Василий Голубев
В Ростовской области сбили четыре беспилотника
Голубев: в Ростовской области сбили четыре БПЛА, предварительно, раненых нет