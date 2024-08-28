Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области сбили четыре беспилотника - РИА Новости, 28.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:28 28.08.2024 (обновлено: 03:54 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/pvo-1968872792.html
В Ростовской области сбили четыре беспилотника
В Ростовской области сбили четыре беспилотника - РИА Новости, 28.08.2024
В Ростовской области сбили четыре беспилотника
Четыре беспилотника сбили в Ростовской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T03:28
2024-08-28T03:54
специальная военная операция на украине
ростовская область
россия
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
василий голубев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961298732_0:0:3031:1706_1920x0_80_0_0_3e99701f9a734140325b1b9c43504031.jpg
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Четыре беспилотника сбили в Ростовской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале."Около трех ночи в Ростовской области сбито четыре БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ростовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961298732_140:0:2869:2047_1920x0_80_0_0_3341929dda444f095a475449c796eb01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, василий голубев
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Василий Голубев
В Ростовской области сбили четыре беспилотника

Голубев: в Ростовской области сбили четыре БПЛА, предварительно, раненых нет

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов ЗРК "Стрела -10"
Боевая работа расчетов ЗРК Стрела -10 - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчетов ЗРК "Стрела -10". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Четыре беспилотника сбили в Ростовской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.
"Около трех ночи в Ростовской области сбито четыре БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется", — говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВасилий Голубев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала