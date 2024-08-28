https://ria.ru/20240828/putin-1969005125.html

Путин назвал приоритет при работе по благоустройству территорий

Путин назвал приоритет при работе по благоустройству территорий - РИА Новости, 28.08.2024

Путин назвал приоритет при работе по благоустройству территорий

Россияне должны чувствовать, что работа по благоустройству территорий отвечает их интересам, для этого они должны быть участниками этого процесса, заявил... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T15:40

2024-08-28T15:40

2024-08-28T15:40

владимир путин

михаил евраев

ярославская область

россия

общество

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Россияне должны чувствовать, что работа по благоустройству территорий отвечает их интересам, для этого они должны быть участниками этого процесса, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Ярославской области Михаилом Евраевым. Во время встречи Евраев рассказал Путину о том, что в этом году около 200 тысяч человек в Ярославской области проголосовали за территории, где будет проведено благоустройство. По количеству проголосовавших регион занял первое место в ЦФО. "Это очень важно, чтобы люди чувствовали, что то, что вы делаете, отвечает их интересам. А для этого они должны быть участниками процесса", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240712/putin-1959172992.html

ярославская область

россия

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владимир путин, михаил евраев, ярославская область, россия, общество