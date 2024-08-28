https://ria.ru/20240828/putin-1969005125.html
Путин назвал приоритет при работе по благоустройству территорий
Путин назвал приоритет при работе по благоустройству территорий - РИА Новости, 28.08.2024
Путин назвал приоритет при работе по благоустройству территорий
Россияне должны чувствовать, что работа по благоустройству территорий отвечает их интересам, для этого они должны быть участниками этого процесса, заявил... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T15:40
2024-08-28T15:40
2024-08-28T15:40
владимир путин
михаил евраев
ярославская область
россия
общество
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Россияне должны чувствовать, что работа по благоустройству территорий отвечает их интересам, для этого они должны быть участниками этого процесса, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Ярославской области Михаилом Евраевым. Во время встречи Евраев рассказал Путину о том, что в этом году около 200 тысяч человек в Ярославской области проголосовали за территории, где будет проведено благоустройство. По количеству проголосовавших регион занял первое место в ЦФО. "Это очень важно, чтобы люди чувствовали, что то, что вы делаете, отвечает их интересам. А для этого они должны быть участниками процесса", - сказал Путин.
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владимир путин, михаил евраев, ярославская область, россия, общество
Владимир Путин, Михаил Евраев, Ярославская область, Россия, Общество
Путин назвал приоритет при работе по благоустройству территорий
Путин: россияне должны чувствовать, что благоустройство отвечает их интересам
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Россияне должны чувствовать, что работа по благоустройству территорий отвечает их интересам, для этого они должны быть участниками этого процесса, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Ярославской области Михаилом Евраевым.
Во время встречи Евраев рассказал Путину о том, что в этом году около 200 тысяч человек в Ярославской области проголосовали за территории, где будет проведено благоустройство. По количеству проголосовавших регион занял первое место в ЦФО.
"Это очень важно, чтобы люди чувствовали, что то, что вы делаете, отвечает их интересам. А для этого они должны быть участниками процесса", - сказал Путин.