https://ria.ru/20240828/putin-1968938801.html

Путин проведет встречу с губернатором Ярославской области

Путин проведет встречу с губернатором Ярославской области - РИА Новости, 28.08.2024

Путин проведет встречу с губернатором Ярославской области

Президент РФ Владимир Путин в среду встретится в Кремле с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T12:32

2024-08-28T12:32

2024-08-28T12:32

ярославская область

россия

владимир путин

дмитрий песков

михаил евраев

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду встретится в Кремле с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Путин в Кремле. Сегодня день без каких-то крупных публичных мероприятий. Из того, что будет открыто для СМИ, сегодня президент примет губернатора Ярославской области Михаила Евраева. Традиционно президент продолжает работать с руководителями регионов", - сказал Песков. По его словам, остальные встречи у президента будут непубличного характера.

https://ria.ru/20240827/babushkin-1968740671.html

ярославская область

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ярославская область, россия, владимир путин, дмитрий песков, михаил евраев