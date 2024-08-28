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Путин проведет встречу с губернатором Ярославской области - РИА Новости, 28.08.2024
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12:32 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/putin-1968938801.html
Путин проведет встречу с губернатором Ярославской области
Путин проведет встречу с губернатором Ярославской области - РИА Новости, 28.08.2024
Путин проведет встречу с губернатором Ярославской области
Президент РФ Владимир Путин в среду встретится в Кремле с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T12:32
2024-08-28T12:32
ярославская область
россия
владимир путин
дмитрий песков
михаил евраев
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду встретится в Кремле с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Путин в Кремле. Сегодня день без каких-то крупных публичных мероприятий. Из того, что будет открыто для СМИ, сегодня президент примет губернатора Ярославской области Михаила Евраева. Традиционно президент продолжает работать с руководителями регионов", - сказал Песков. По его словам, остальные встречи у президента будут непубличного характера.
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ярославская область, россия, владимир путин, дмитрий песков, михаил евраев
Ярославская область, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Михаил Евраев
Путин проведет встречу с губернатором Ярославской области

Путин встретится в Кремле с губернатором Ярославской области Евраевым

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкГубернатор Ярославской области Михаил Евраев
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду встретится в Кремле с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин в Кремле. Сегодня день без каких-то крупных публичных мероприятий. Из того, что будет открыто для СМИ, сегодня президент примет губернатора Ярославской области Михаила Евраева. Традиционно президент продолжает работать с руководителями регионов", - сказал Песков.
По его словам, остальные встречи у президента будут непубличного характера.
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Ярославская областьРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковМихаил Евраев
 
 
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