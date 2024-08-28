https://ria.ru/20240828/putin-1968936738.html
"Если устроит Путина". На Западе высказались о мирном плане по Украине
"Если устроит Путина". На Западе высказались о мирном плане по Украине - РИА Новости, 28.08.2024
"Если устроит Путина". На Западе высказались о мирном плане по Украине
Кандидату в президенты США Дональду Трампу будет непросто остановить украинский конфликт за один день, так как Россия одерживает победу над Украиной, пишет... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T12:25
2024-08-28T12:25
2024-08-28T12:25
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курская область
дональд трамп
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алессандро орсини
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Кандидату в президенты США Дональду Трампу будет непросто остановить украинский конфликт за один день, так как Россия одерживает победу над Украиной, пишет политолог Алессандро Орсини в статье для IL Fatto Quotidiano."Поскольку баланс сил смещен в пользу России, конфликт прекратится только в том случае, если Путина устроит предложение Трампа", — считает политолог.Автор напоминает, что ВСУ не выиграли ни одного значимого сражения против России, а через год украинская армия станет еще слабее — в то время как российская лишь приумножит свои силы. Более того, Кремль наращивает связи со своими союзниками, в числе которых Китай, КНДР и Иран. Этот блок настолько могущественен, что не оставит НАТО и шанса в случае мировой войны, говорится в публикации. Наконец, атака на Курскую область еще сильнее отдалила перспективы начала переговоров, указал Орсини.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Президент Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.Трамп неоднократно утверждал, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения.
https://ria.ru/20240827/putin-1968708849.html
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россия, украина, курская область, дональд трамп, владимир путин, алессандро орсини, вооруженные силы украины, нато
Россия, Украина, Курская область, Дональд Трамп, Владимир Путин, Алессандро Орсини, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Если устроит Путина". На Западе высказались о мирном плане по Украине
Орсини: Трампу будет сложно исполнить обещание завершить конфликт на Украине
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.
Кандидату в президенты США Дональду Трампу будет непросто остановить украинский конфликт за один день, так как Россия одерживает победу над Украиной, пишет политолог Алессандро Орсини в статье для IL Fatto Quotidiano
.
"Поскольку баланс сил смещен в пользу России, конфликт прекратится только в том случае, если Путина устроит предложение Трампа", — считает политолог.
Автор напоминает, что ВСУ не выиграли ни одного значимого сражения против России, а через год украинская армия станет еще слабее — в то время как российская лишь приумножит свои силы. Более того, Кремль наращивает связи со своими союзниками, в числе которых Китай, КНДР и Иран. Этот блок настолько могущественен, что не оставит НАТО и шанса в случае мировой войны, говорится в публикации. Наконец, атака на Курскую область еще сильнее отдалила перспективы начала переговоров, указал Орсини.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
Трамп неоднократно утверждал, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Россией
и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
, комментируя эти слова, отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения.