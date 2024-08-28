https://ria.ru/20240828/putin-1968936738.html

"Если устроит Путина". На Западе высказались о мирном плане по Украине

"Если устроит Путина". На Западе высказались о мирном плане по Украине - РИА Новости, 28.08.2024

"Если устроит Путина". На Западе высказались о мирном плане по Украине

Кандидату в президенты США Дональду Трампу будет непросто остановить украинский конфликт за один день, так как Россия одерживает победу над Украиной, пишет... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T12:25

2024-08-28T12:25

2024-08-28T12:25

россия

украина

курская область

дональд трамп

владимир путин

алессандро орсини

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Кандидату в президенты США Дональду Трампу будет непросто остановить украинский конфликт за один день, так как Россия одерживает победу над Украиной, пишет политолог Алессандро Орсини в статье для IL Fatto Quotidiano."Поскольку баланс сил смещен в пользу России, конфликт прекратится только в том случае, если Путина устроит предложение Трампа", — считает политолог.Автор напоминает, что ВСУ не выиграли ни одного значимого сражения против России, а через год украинская армия станет еще слабее — в то время как российская лишь приумножит свои силы. Более того, Кремль наращивает связи со своими союзниками, в числе которых Китай, КНДР и Иран. Этот блок настолько могущественен, что не оставит НАТО и шанса в случае мировой войны, говорится в публикации. Наконец, атака на Курскую область еще сильнее отдалила перспективы начала переговоров, указал Орсини.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Президент Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.Трамп неоднократно утверждал, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения.

https://ria.ru/20240827/putin-1968708849.html

https://ria.ru/20240827/ukraina-1968790616.html

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украина

курская область

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россия, украина, курская область, дональд трамп, владимир путин, алессандро орсини, вооруженные силы украины, нато