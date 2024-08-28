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Путин и Алиев обсудили подготовку мирного договора Азербайджана и Армении - РИА Новости, 28.08.2024
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12:24 28.08.2024 (обновлено: 13:02 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/putin-1968936057.html
Путин и Алиев обсудили подготовку мирного договора Азербайджана и Армении
Путин и Алиев обсудили подготовку мирного договора Азербайджана и Армении - РИА Новости, 28.08.2024
Путин и Алиев обсудили подготовку мирного договора Азербайджана и Армении
Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев по телефону обсудили визит российского лидера в Баку и подготовку азербайджано-армянского мирного РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T12:24
2024-08-28T13:02
азербайджан
россия
ильхам алиев
владимир путин
армения
в мире
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев по телефону обсудили визит российского лидера в Баку и подготовку азербайджано-армянского мирного договора, сообщила пресс-служба Кремля."Лидеры выразили удовлетворение успешными итогами недавнего государственного визита президента России в Азербайджан. Отмечено, что последовательная реализация достигнутых в ходе переговоров договоренностей будет способствовать дальнейшему углублению российско-азербайджанских отношений союзничества и партнерства", — говорится в пресс-релизе.Говоря о ситуации в Закавказье, президенты затронули вопросы подготовки азербайджано-армянского мирного договора, делимитации и демаркации границы, а также разблокирования транспортных коридоров.Путин подтвердил готовность Москвы и в дальнейшем оказывать содействие Баку и Еревану в выработке взаимоприемлемых решений.Российский лидер посетил Азербайджан с государственным визитом 18-19 августа, провел переговоры с Алиевым в узком и расширенном составах, стороны подписали ряд документов.Двадцать третьего августа Путин созвонился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и обсудил с ним нормализацию отношений между Баку и Ереваном в свете прошедшей встречи с азербайджанским коллегой.Подготовка мирного договораВ 2022 году Армения и Азербайджан при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.Азербайджан настаивает на прокладке Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахичеванью через армянский Сюник. В дальнейших планах Баку — соединение города Зангелан в Восточном Зангезуре с городом Ордубад в Нахичевани, а далее — с Турцией. В Ереване не согласны с идеей коридора и готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении.
https://ria.ru/20240819/putin-1967104831.html
https://ria.ru/20240819/rossija-1967046574.html
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азербайджан, россия, ильхам алиев, владимир путин, армения, в мире
Азербайджан, Россия, Ильхам Алиев, Владимир Путин, Армения, В мире
Путин и Алиев обсудили подготовку мирного договора Азербайджана и Армении

Путин выразил готовность оказывать содействие Баку и Еревану в установлении мира

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев по телефону обсудили визит российского лидера в Баку и подготовку азербайджано-армянского мирного договора, сообщила пресс-служба Кремля.
«
"Лидеры выразили удовлетворение успешными итогами недавнего государственного визита президента России в Азербайджан. Отмечено, что последовательная реализация достигнутых в ходе переговоров договоренностей будет способствовать дальнейшему углублению российско-азербайджанских отношений союзничества и партнерства", — говорится в пресс-релизе.
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время заявления для СМИ в государственной резиденции Загульба - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
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Говоря о ситуации в Закавказье, президенты затронули вопросы подготовки азербайджано-армянского мирного договора, делимитации и демаркации границы, а также разблокирования транспортных коридоров.
Путин подтвердил готовность Москвы и в дальнейшем оказывать содействие Баку и Еревану в выработке взаимоприемлемых решений.
Российский лидер посетил Азербайджан с государственным визитом 18-19 августа, провел переговоры с Алиевым в узком и расширенном составах, стороны подписали ряд документов.
Двадцать третьего августа Путин созвонился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и обсудил с ним нормализацию отношений между Баку и Ереваном в свете прошедшей встречи с азербайджанским коллегой.
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Подготовка мирного договора

В 2022 году Армения и Азербайджан при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
Азербайджан настаивает на прокладке Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахичеванью через армянский Сюник. В дальнейших планах Баку — соединение города Зангелан в Восточном Зангезуре с городом Ордубад в Нахичевани, а далее — с Турцией. В Ереване не согласны с идеей коридора и готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении.
МИД Армении - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
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20 августа, 20:10
 
АзербайджанРоссияИльхам АлиевВладимир ПутинАрменияВ мире
 
 
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