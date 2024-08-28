Путин и Алиев обсудили подготовку мирного договора Азербайджана и Армении
Путин выразил готовность оказывать содействие Баку и Еревану в установлении мира
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев по телефону обсудили визит российского лидера в Баку и подготовку азербайджано-армянского мирного договора, сообщила пресс-служба Кремля.
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"Лидеры выразили удовлетворение успешными итогами недавнего государственного визита президента России в Азербайджан. Отмечено, что последовательная реализация достигнутых в ходе переговоров договоренностей будет способствовать дальнейшему углублению российско-азербайджанских отношений союзничества и партнерства", — говорится в пресс-релизе.
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Говоря о ситуации в Закавказье, президенты затронули вопросы подготовки азербайджано-армянского мирного договора, делимитации и демаркации границы, а также разблокирования транспортных коридоров.
Российский лидер посетил Азербайджан с государственным визитом 18-19 августа, провел переговоры с Алиевым в узком и расширенном составах, стороны подписали ряд документов.
Двадцать третьего августа Путин созвонился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и обсудил с ним нормализацию отношений между Баку и Ереваном в свете прошедшей встречи с азербайджанским коллегой.
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Подготовка мирного договора
Азербайджан настаивает на прокладке Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахичеванью через армянский Сюник. В дальнейших планах Баку — соединение города Зангелан в Восточном Зангезуре с городом Ордубад в Нахичевани, а далее — с Турцией. В Ереване не согласны с идеей коридора и готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении.
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