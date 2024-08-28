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Бречалов поручил профильным министерствам проверить школьные маршруты

Бречалов поручил профильным министерствам проверить школьные маршруты - РИА Новости, 28.08.2024

Бречалов поручил профильным министерствам проверить школьные маршруты

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил профильным министерствам региона проверить школьные маршруты перед началом учебного процесса, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T09:10

2024-08-28T09:10

2024-08-28T09:10

удмуртская республика

игринский район

александр бречалов

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УФА, 28 авг – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил профильным министерствам региона проверить школьные маршруты перед началом учебного процесса, сообщили в пресс-службе руководителя республики. Глава Удмуртии Александр Бречалов провел совещание правительства региона по подготовке школьных маршрутов к началу учебного года, информирует пресс-служба. "Особое внимание сейчас важно уделить школьным маршрутам. В прошлом году были недоработки по этому направлению. Сложности были в Игринском районе. Так называемая "красная зона" по районам на этот год у нас понятна – это Завьяловский, Воткинский, Игринский, Каракулинский, Киясовский, Красногорский Сарапульский, Сюмсинский, Увинский, Кизнерский и Шарканский районы. Сегодня хочу услышать, как мы устраняем выявленные дефекты, что еще нужно успеть ко 2 сентября", – приводятся слова Бречалова. Всего в Удмуртии действует более 700 школьных маршрутов. Все они уже проверены. Часть из них прошли проверку без замечаний, на остальных - дефекты уже устранены. Остался 21 участок, где выявлены недостатки, требующие устранения до 2 сентября, уточняют в пресс-службе. Как отметил заместитель управляющего директора "Удмуртавтодорстрой" – начальник отдела безопасности дорожного движения Руслан Набиев, основные замечания – ямочность на проезжей части, трава в треугольниках видимости, необходимость планировки гравийных дорог, говорится в сообщении. "Всего ямочный ремонт выполнен на 88 тысячах квадратных метров, планировка и восстановление профиля гравийных дорог на 140 тыс. кв м. Кроме того, установлено или заменено более 5 км металлического барьерного ограждения. Сейчас на дорогах Удмуртии работают 6 бригад по нанесению разметки. В Кезском, Красногорском, Камбарском, Можгинском, Увинском, Юкаменском и Ярском районах эти работы уже завершены. Также запланирована установка дорожных знаков", - приводятся слова Набиева. По 21 участку автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, входящих в школьные маршруты и не принятые ГИБДД, запланированы необходимые работы по устранению замечаний и обеспечению проезда до конца августа, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240827/izhevsk-1968698271.html

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игринский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игринский район, александр бречалов