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Суд утвердил приговор Баязитовой за вымогательство у топ-менеджера "ПСБ" - РИА Новости, 28.08.2024
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17:24 28.08.2024 (обновлено: 17:26 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/prigovor-1969033459.html
Суд утвердил приговор Баязитовой за вымогательство у топ-менеджера "ПСБ"
Суд утвердил приговор Баязитовой за вымогательство у топ-менеджера "ПСБ" - РИА Новости, 28.08.2024
Суд утвердил приговор Баязитовой за вымогательство у топ-менеджера "ПСБ"
Мосгорсуд в среду утвердил приговор журналистке Александре Баязитовой и медиатехнологу Ольге Архаровой за вымогательстве денег у топ-менеджера Промсвязьбанка... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T17:24
2024-08-28T17:26
московский городской суд
промсвязьбанк
александра баязитова
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Мосгорсуд в среду утвердил приговор журналистке Александре Баязитовой и медиатехнологу Ольге Архаровой за вымогательстве денег у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Приговор Басманного районного суда, вынесенный в отношении Архаровой и Баязитовой, оставить без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения", - огласил решение судья.Во время заседаний в апелляции адвокат потерпевшего Олег Востряков представил ходатайство, в котором просил применить к фигуранткам условное осуждение. Защита Архаровой в свою очередь просила смягчить приговор, ссылаясь на ее полное раскаивание. Адвокат Елена Федулова заявляла в суде, что три депутата Госдумы направили обращения с просьбой о смягчении в отношении нее приговора. В свою очередь Баязитова вину не признала, в заседании в Мосгорсуде она участвовала лично, Архарова - по видеоконференцсвязи из СИЗО в Ижевске.Басманный суд Москвы в ноябре 2023 года приговорил к 5 и 4,5 годам колонии Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о судимости топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. При этом сам он еще в 2019 году обращался с иском в Дорогомиловский суд Москвы к поисковикам Google и "Яндекс", в котором просил прекратить выдачу ссылок с данной информацией, однако суд отказал ему.Адвокат Елена Федулова не раз заявляла в суде, что установка "блока" – не что иное, как договор на оказание услуги в рамках гражданско-правовых отношений.Кроме того, прошлым летом была осуждена еще одна фигурантка Инна Чурилова. Она пошла на сделку со следствием, дала показания, а дело было выделено в отдельное производство. Суд приговорил ее к четырем годам условно.
https://ria.ru/20231214/prigovor-1915780922.html
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московский городской суд, промсвязьбанк, александра баязитова, москва, ижевск, госдума рф, общество
Московский городской суд, Промсвязьбанк, Александра Баязитова, Москва, Ижевск, Госдума РФ, Общество
Суд утвердил приговор Баязитовой за вымогательство у топ-менеджера "ПСБ"

Мосгорсуд утвердил приговор Баязитовой за вымогательство у топ-менеджера "ПСБ"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЖурналистка Александра Баязитова на заседании Кузьминского суда города Москвы
Журналистка Александра Баязитова на заседании Кузьминского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Журналистка Александра Баязитова на заседании Кузьминского суда города Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Мосгорсуд в среду утвердил приговор журналистке Александре Баязитовой и медиатехнологу Ольге Архаровой за вымогательстве денег у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Приговор Басманного районного суда, вынесенный в отношении Архаровой и Баязитовой, оставить без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения", - огласил решение судья.
Путин о приговоре журналистке Баязитовой - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Путин прокомментировал приговор Баязитовой
14 декабря 2023, 13:58
Во время заседаний в апелляции адвокат потерпевшего Олег Востряков представил ходатайство, в котором просил применить к фигуранткам условное осуждение. Защита Архаровой в свою очередь просила смягчить приговор, ссылаясь на ее полное раскаивание. Адвокат Елена Федулова заявляла в суде, что три депутата Госдумы направили обращения с просьбой о смягчении в отношении нее приговора. В свою очередь Баязитова вину не признала, в заседании в Мосгорсуде она участвовала лично, Архарова - по видеоконференцсвязи из СИЗО в Ижевске.
Басманный суд Москвы в ноябре 2023 года приговорил к 5 и 4,5 годам колонии Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о судимости топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. При этом сам он еще в 2019 году обращался с иском в Дорогомиловский суд Москвы к поисковикам Google и "Яндекс", в котором просил прекратить выдачу ссылок с данной информацией, однако суд отказал ему.
Адвокат Елена Федулова не раз заявляла в суде, что установка "блока" – не что иное, как договор на оказание услуги в рамках гражданско-правовых отношений.
Кроме того, прошлым летом была осуждена еще одна фигурантка Инна Чурилова. Она пошла на сделку со следствием, дала показания, а дело было выделено в отдельное производство. Суд приговорил ее к четырем годам условно.
Машина прокуратуры - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
В Подмосковье завели дело о вымогательстве денег у чиновников
21 августа, 11:29
 
Московский городской судПромсвязьбанкАлександра БаязитоваМоскваИжевскГосдума РФОбщество
 
 
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