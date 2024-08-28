https://ria.ru/20240828/prigovor-1969033459.html

Суд утвердил приговор Баязитовой за вымогательство у топ-менеджера "ПСБ"

Суд утвердил приговор Баязитовой за вымогательство у топ-менеджера "ПСБ" - РИА Новости, 28.08.2024

Суд утвердил приговор Баязитовой за вымогательство у топ-менеджера "ПСБ"

Мосгорсуд в среду утвердил приговор журналистке Александре Баязитовой и медиатехнологу Ольге Архаровой за вымогательстве денег у топ-менеджера Промсвязьбанка... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T17:24

2024-08-28T17:24

2024-08-28T17:26

московский городской суд

промсвязьбанк

александра баязитова

москва

ижевск

госдума рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808720582_0:74:3070:1801_1920x0_80_0_0_5c9dd0a10ea3f9fb365e47ec0a8796cf.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Мосгорсуд в среду утвердил приговор журналистке Александре Баязитовой и медиатехнологу Ольге Архаровой за вымогательстве денег у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Приговор Басманного районного суда, вынесенный в отношении Архаровой и Баязитовой, оставить без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения", - огласил решение судья.Во время заседаний в апелляции адвокат потерпевшего Олег Востряков представил ходатайство, в котором просил применить к фигуранткам условное осуждение. Защита Архаровой в свою очередь просила смягчить приговор, ссылаясь на ее полное раскаивание. Адвокат Елена Федулова заявляла в суде, что три депутата Госдумы направили обращения с просьбой о смягчении в отношении нее приговора. В свою очередь Баязитова вину не признала, в заседании в Мосгорсуде она участвовала лично, Архарова - по видеоконференцсвязи из СИЗО в Ижевске.Басманный суд Москвы в ноябре 2023 года приговорил к 5 и 4,5 годам колонии Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о судимости топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. При этом сам он еще в 2019 году обращался с иском в Дорогомиловский суд Москвы к поисковикам Google и "Яндекс", в котором просил прекратить выдачу ссылок с данной информацией, однако суд отказал ему.Адвокат Елена Федулова не раз заявляла в суде, что установка "блока" – не что иное, как договор на оказание услуги в рамках гражданско-правовых отношений.Кроме того, прошлым летом была осуждена еще одна фигурантка Инна Чурилова. Она пошла на сделку со следствием, дала показания, а дело было выделено в отдельное производство. Суд приговорил ее к четырем годам условно.

https://ria.ru/20231214/prigovor-1915780922.html

https://ria.ru/20240821/vymogatelstvo-1967507004.html

москва

ижевск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московский городской суд, промсвязьбанк, александра баязитова, москва, ижевск, госдума рф, общество