https://ria.ru/20240828/prigovor-1968972867.html

Военный суд назначил 18 лет колонии инженеру Лозовому* за госизмену

Военный суд назначил 18 лет колонии инженеру Лозовому* за госизмену - РИА Новости, 28.08.2024

Военный суд назначил 18 лет колонии инженеру Лозовому* за госизмену

Второй Западный окружной военный суд приговорил инженера Артема Лозового* к 18 годам колонии по делу о госизмене и подготовке теракта, передает корреспондент... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T14:17

2024-08-28T14:17

2024-08-28T15:15

происшествия

россия

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил инженера Артема Лозового* к 18 годам колонии по делу о госизмене и подготовке теракта, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний."Лозового* Артема Алексеевича признать виновным <...> окончательно назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет, из которых три года в тюрьме, остальные 15 — в колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год шесть месяцев", — огласил приговор судья.Обвиняемого также оштрафовали на 700 тысяч рублей.Как рассказали агентству в пресс-службе суда, гособвинение запрашивало Лозовому* 22 года колонии, четыре из которых он провел бы в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима с ограничением свободы на три года. При этом сумма штрафа должна была составить 800 тысяч рублей.Само заседание проходило в закрытом режиме из-за грифа секретности в деле. В суде не уточнили РИА Новости суть обвинения фигуранту.Согласно картотеке инстанции, Лозовому* вменяют госизмену, подготовку теракта, а также незаконный оборот взрывчатых веществ. * Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.

https://ria.ru/20240828/gosizmena-1968966703.html

https://ria.ru/20240826/gosizmena-1968453938.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия