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Военный суд назначил 18 лет колонии инженеру Лозовому* за госизмену - РИА Новости, 28.08.2024
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14:17 28.08.2024 (обновлено: 15:15 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/prigovor-1968972867.html
Военный суд назначил 18 лет колонии инженеру Лозовому* за госизмену
Военный суд назначил 18 лет колонии инженеру Лозовому* за госизмену - РИА Новости, 28.08.2024
Военный суд назначил 18 лет колонии инженеру Лозовому* за госизмену
Второй Западный окружной военный суд приговорил инженера Артема Лозового* к 18 годам колонии по делу о госизмене и подготовке теракта, передает корреспондент... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T14:17
2024-08-28T15:15
происшествия
россия
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил инженера Артема Лозового* к 18 годам колонии по делу о госизмене и подготовке теракта, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний."Лозового* Артема Алексеевича признать виновным &lt;...&gt; окончательно назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет, из которых три года в тюрьме, остальные 15 — в колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год шесть месяцев", — огласил приговор судья.Обвиняемого также оштрафовали на 700 тысяч рублей.Как рассказали агентству в пресс-службе суда, гособвинение запрашивало Лозовому* 22 года колонии, четыре из которых он провел бы в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима с ограничением свободы на три года. При этом сумма штрафа должна была составить 800 тысяч рублей.Само заседание проходило в закрытом режиме из-за грифа секретности в деле. В суде не уточнили РИА Новости суть обвинения фигуранту.Согласно картотеке инстанции, Лозовому* вменяют госизмену, подготовку теракта, а также незаконный оборот взрывчатых веществ. * Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.
https://ria.ru/20240828/gosizmena-1968966703.html
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
Военный суд назначил 18 лет колонии инженеру Лозовому* за госизмену

Суд назначил 18 лет колонии инженеру Лозовому за госизмену и подготовку теракта

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил инженера Артема Лозового* к 18 годам колонии по делу о госизмене и подготовке теракта, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
"Лозового* Артема Алексеевича признать виновным <...> окончательно назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет, из которых три года в тюрьме, остальные 15 — в колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год шесть месяцев", — огласил приговор судья.
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Обвиняемого также оштрафовали на 700 тысяч рублей.
Как рассказали агентству в пресс-службе суда, гособвинение запрашивало Лозовому* 22 года колонии, четыре из которых он провел бы в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима с ограничением свободы на три года. При этом сумма штрафа должна была составить 800 тысяч рублей.
Само заседание проходило в закрытом режиме из-за грифа секретности в деле. В суде не уточнили РИА Новости суть обвинения фигуранту.
Согласно картотеке инстанции, Лозовому* вменяют госизмену, подготовку теракта, а также незаконный оборот взрывчатых веществ.
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* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.
 
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