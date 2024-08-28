https://ria.ru/20240828/prigovor-1968876156.html
Жителя Благовещенска осудили за мошенничество с контейнерами для сои
Жителя Благовещенска осудили за мошенничество с контейнерами для сои - РИА Новости, 28.08.2024
Жителя Благовещенска осудили за мошенничество с контейнерами для сои
Житель Благовещенска приговорен к 7 годам колонии строгого режима за мошенничество с арендой двадцатифутовых контейнеров для перевозки сои на сумму свыше 40... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T04:58
2024-08-28T04:58
2024-08-28T04:58
происшествия
благовещенск
амурская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
УЛАН-УДЭ, 29 авг – РИА Новости. Житель Благовещенска приговорен к 7 годам колонии строгого режима за мошенничество с арендой двадцатифутовых контейнеров для перевозки сои на сумму свыше 40 миллионов рублей, сообщает прокуратура Амурской области. По данным надзорного ведомства, вынесен приговор в отношении 40-летнего жителя Благовещенска. Он признан виновным в совершении двух преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). "В суде установлено, что в период с 24 ноября 2021 года по 28 февраля 2022 года виновный, находясь в городе Благовещенске, под видом представителя юридического лица, в действительности не являясь работником и представителем такового, заключил с двумя организациями договоры аренды 140 двадцатифутовых контейнеров для перевозки сои на общую сумму более 41 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что контейнеры он продал третьим лицам и арендаторам их не вернул, причинив им материальный ущерб в особо крупном размере. "Суд назначил подсудимому наказание с учетом ранее вынесенного приговора в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - подчеркнули в ведомстве. По данным прокуратуры, за потерпевшими признано право на удовлетворение гражданских исков в связи с необходимостью произвести дополнительные расчеты в части невозмещенного ущерба, причиненного преступлениями, а вопрос о размере возмещения передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
https://ria.ru/20240828/zaderzhanie-1968874990.html
https://ria.ru/20240828/arest-1968872143.html
благовещенск
амурская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, благовещенск, амурская область, россия
Происшествия, Благовещенск, Амурская область, Россия
Жителя Благовещенска осудили за мошенничество с контейнерами для сои
Житель Благовещенска получил семь лет за аферу на сумму свыше 40 млн рублей
УЛАН-УДЭ, 29 авг – РИА Новости. Житель Благовещенска приговорен к 7 годам колонии строгого режима за мошенничество с арендой двадцатифутовых контейнеров для перевозки сои на сумму свыше 40 миллионов рублей, сообщает прокуратура Амурской области.
По данным надзорного ведомства, вынесен приговор в отношении 40-летнего жителя Благовещенска. Он признан виновным в совершении двух преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ
(мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
"В суде установлено, что в период с 24 ноября 2021 года по 28 февраля 2022 года виновный, находясь в городе Благовещенске, под видом представителя юридического лица, в действительности не являясь работником и представителем такового, заключил с двумя организациями договоры аренды 140 двадцатифутовых контейнеров для перевозки сои на общую сумму более 41 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что контейнеры он продал третьим лицам и арендаторам их не вернул, причинив им материальный ущерб в особо крупном размере.
"Суд назначил подсудимому наказание с учетом ранее вынесенного приговора в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - подчеркнули в ведомстве.
По данным прокуратуры, за потерпевшими признано право на удовлетворение гражданских исков в связи с необходимостью произвести дополнительные расчеты в части невозмещенного ущерба, причиненного преступлениями, а вопрос о размере возмещения передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.