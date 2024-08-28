https://ria.ru/20240828/prigovor-1968876156.html

Жителя Благовещенска осудили за мошенничество с контейнерами для сои

Жителя Благовещенска осудили за мошенничество с контейнерами для сои - РИА Новости, 28.08.2024

Жителя Благовещенска осудили за мошенничество с контейнерами для сои

Житель Благовещенска приговорен к 7 годам колонии строгого режима за мошенничество с арендой двадцатифутовых контейнеров для перевозки сои на сумму свыше 40... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T04:58

2024-08-28T04:58

2024-08-28T04:58

происшествия

благовещенск

амурская область

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УЛАН-УДЭ, 29 авг – РИА Новости. Житель Благовещенска приговорен к 7 годам колонии строгого режима за мошенничество с арендой двадцатифутовых контейнеров для перевозки сои на сумму свыше 40 миллионов рублей, сообщает прокуратура Амурской области. По данным надзорного ведомства, вынесен приговор в отношении 40-летнего жителя Благовещенска. Он признан виновным в совершении двух преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). "В суде установлено, что в период с 24 ноября 2021 года по 28 февраля 2022 года виновный, находясь в городе Благовещенске, под видом представителя юридического лица, в действительности не являясь работником и представителем такового, заключил с двумя организациями договоры аренды 140 двадцатифутовых контейнеров для перевозки сои на общую сумму более 41 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что контейнеры он продал третьим лицам и арендаторам их не вернул, причинив им материальный ущерб в особо крупном размере. "Суд назначил подсудимому наказание с учетом ранее вынесенного приговора в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - подчеркнули в ведомстве. По данным прокуратуры, за потерпевшими признано право на удовлетворение гражданских исков в связи с необходимостью произвести дополнительные расчеты в части невозмещенного ущерба, причиненного преступлениями, а вопрос о размере возмещения передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

https://ria.ru/20240828/zaderzhanie-1968874990.html

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происшествия, благовещенск, амурская область, россия