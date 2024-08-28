https://ria.ru/20240828/pribor-1968995441.html

На форуме "Технопром-2024" представили прибор для анализа крови без прокола

На форуме "Технопром-2024" представили прибор для анализа крови без прокола - РИА Новости, 28.08.2024

На форуме "Технопром-2024" представили прибор для анализа крови без прокола

Прибор для неинвазивного (без прокола) быстрого анализа некоторых ключевых показателей крови представили молодые ученые на форуме "Технопром-2024" вице-премьеру РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T15:04

2024-08-28T15:04

2024-08-28T15:04

наука

технологии

россия

дмитрий чернышенко

московский физико-технический институт

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

наука

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НОВОСИБИРСК, 28 авг – РИА Новости. Прибор для неинвазивного (без прокола) быстрого анализа некоторых ключевых показателей крови представили молодые ученые на форуме "Технопром-2024" вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко. "Мы создали устройство, которое неинвазивно, без прокола пальца за 60 секунд без реактивов и различных тестов может определять различные показатели крови, от диабета до различных других, таких, как холестерин, гемоглобин и прочее. Мы проводим пилот в трех крупных московских лабораториях", - рассказала вице-премьеру представитель проекта. По ее словам неинвазивный глюкометр - совместный проект Сеченовского университета и Московского физико-технического института (МФТИ) при поддержке платформы университетского технологического предпринимательства. "Принцип - рамановская спектроскопия и машинное обучение, нейронные сети. Мы планируем уменьшить устройство до карманного размера, у нас есть уже маленький прототип, и планируем получить регистрационное удостоверение в Росздравнадзоре", - сообщила автор. "Это огромный рынок. Я слышал, что у вас некоторые технологические партнеры уже заказали, некоторые медицинские учреждения… Поздравляю вас", - сказал Чернышенко.

https://ria.ru/20240420/mayorova-1941176762.html

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технологии, россия, дмитрий чернышенко, московский физико-технический институт, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), наука