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На форуме "Технопром-2024" представили прибор для анализа крови без прокола - РИА Новости, 28.08.2024
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Наука
 
15:04 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/pribor-1968995441.html
На форуме "Технопром-2024" представили прибор для анализа крови без прокола
На форуме "Технопром-2024" представили прибор для анализа крови без прокола - РИА Новости, 28.08.2024
На форуме "Технопром-2024" представили прибор для анализа крови без прокола
Прибор для неинвазивного (без прокола) быстрого анализа некоторых ключевых показателей крови представили молодые ученые на форуме "Технопром-2024" вице-премьеру РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T15:04
2024-08-28T15:04
наука
технологии
россия
дмитрий чернышенко
московский физико-технический институт
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
наука
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НОВОСИБИРСК, 28 авг – РИА Новости. Прибор для неинвазивного (без прокола) быстрого анализа некоторых ключевых показателей крови представили молодые ученые на форуме "Технопром-2024" вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко. "Мы создали устройство, которое неинвазивно, без прокола пальца за 60 секунд без реактивов и различных тестов может определять различные показатели крови, от диабета до различных других, таких, как холестерин, гемоглобин и прочее. Мы проводим пилот в трех крупных московских лабораториях", - рассказала вице-премьеру представитель проекта. По ее словам неинвазивный глюкометр - совместный проект Сеченовского университета и Московского физико-технического института (МФТИ) при поддержке платформы университетского технологического предпринимательства. "Принцип - рамановская спектроскопия и машинное обучение, нейронные сети. Мы планируем уменьшить устройство до карманного размера, у нас есть уже маленький прототип, и планируем получить регистрационное удостоверение в Росздравнадзоре", - сообщила автор. "Это огромный рынок. Я слышал, что у вас некоторые технологические партнеры уже заказали, некоторые медицинские учреждения… Поздравляю вас", - сказал Чернышенко.
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технологии, россия, дмитрий чернышенко, московский физико-технический институт, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), наука
Наука, Технологии, Россия, Дмитрий Чернышенко, Московский физико-технический институт, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Наука
На форуме "Технопром-2024" представили прибор для анализа крови без прокола

Чернышенко на форуме "Технопром-2024" представили неинвазивный глюкометр

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на XI Международном форуме "Технопром-2024"
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на XI Международном форуме Технопром-2024 - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на XI Международном форуме "Технопром-2024"
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НОВОСИБИРСК, 28 авг – РИА Новости. Прибор для неинвазивного (без прокола) быстрого анализа некоторых ключевых показателей крови представили молодые ученые на форуме "Технопром-2024" вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко.
"Мы создали устройство, которое неинвазивно, без прокола пальца за 60 секунд без реактивов и различных тестов может определять различные показатели крови, от диабета до различных других, таких, как холестерин, гемоглобин и прочее. Мы проводим пилот в трех крупных московских лабораториях", - рассказала вице-премьеру представитель проекта.
По ее словам неинвазивный глюкометр - совместный проект Сеченовского университета и Московского физико-технического института (МФТИ) при поддержке платформы университетского технологического предпринимательства.
"Принцип - рамановская спектроскопия и машинное обучение, нейронные сети. Мы планируем уменьшить устройство до карманного размера, у нас есть уже маленький прототип, и планируем получить регистрационное удостоверение в Росздравнадзоре", - сообщила автор.
"Это огромный рынок. Я слышал, что у вас некоторые технологические партнеры уже заказали, некоторые медицинские учреждения… Поздравляю вас", - сказал Чернышенко.
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НаукаТехнологииРоссияДмитрий ЧернышенкоМосковский физико-технический институтФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Наука
 
 
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