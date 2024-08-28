На форуме "Технопром-2024" представили прибор для анализа крови без прокола
Чернышенко на форуме "Технопром-2024" представили неинвазивный глюкометр
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на XI Международном форуме "Технопром-2024"
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на XI Международном форуме "Технопром-2024"
НОВОСИБИРСК, 28 авг – РИА Новости. Прибор для неинвазивного (без прокола) быстрого анализа некоторых ключевых показателей крови представили молодые ученые на форуме "Технопром-2024" вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко.
"Мы создали устройство, которое неинвазивно, без прокола пальца за 60 секунд без реактивов и различных тестов может определять различные показатели крови, от диабета до различных других, таких, как холестерин, гемоглобин и прочее. Мы проводим пилот в трех крупных московских лабораториях", - рассказала вице-премьеру представитель проекта.
По ее словам неинвазивный глюкометр - совместный проект Сеченовского университета и Московского физико-технического института (МФТИ) при поддержке платформы университетского технологического предпринимательства.
"Принцип - рамановская спектроскопия и машинное обучение, нейронные сети. Мы планируем уменьшить устройство до карманного размера, у нас есть уже маленький прототип, и планируем получить регистрационное удостоверение в Росздравнадзоре", - сообщила автор.
"Это огромный рынок. Я слышал, что у вас некоторые технологические партнеры уже заказали, некоторые медицинские учреждения… Поздравляю вас", - сказал Чернышенко.
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