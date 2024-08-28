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В Ростовской области потушили камыши и сухую траву
В Ростовской области потушили камыши и сухую траву - РИА Новости, 28.08.2024
В Ростовской области потушили камыши и сухую траву
Пожар в Ростовской области, где горел камыш и сухая трава, полностью потушен на площади одна тысяча "квадратов" , сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T23:24
2024-08-28T23:24
2024-08-28T23:24
происшествия
ростовская область
россия
аксайский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Пожар в Ростовской области, где горел камыш и сухая трава, полностью потушен на площади одна тысяча "квадратов" , сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. Ранее ведомство сообщало, что камыш и сухая трава загорелись на площади тысяча квадратных метров в Аксайском районе Ростовской области. "Ростовские огнеборцы МЧС России полностью потушили пожар. Горели камыш и сухая трава на 1000 квадратных метрах", - говорится в сообщении.
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происшествия, ростовская область, россия, аксайский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Ростовская область, Россия, Аксайский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В Ростовской области потушили камыши и сухую траву
В Ростовской области потушили камыши и сухую траву на площади тысячи "квадратов"