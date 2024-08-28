https://ria.ru/20240828/pozhar-1969066551.html

В Ульяновске около 200 человек эвакуировались из ТЦ из-за пожара

В Ульяновске около 200 человек эвакуировались из ТЦ из-за пожара - РИА Новости, 28.08.2024

В Ульяновске около 200 человек эвакуировались из ТЦ из-за пожара

Порядка 200 человек эвакуировались самостоятельно из торгового центра "Версаль" в Ульяновске из-за возгорания, оно уже полностью ликвидировано, сообщили РИА... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T20:14

2024-08-28T20:14

2024-08-28T20:14

происшествия

ульяновск

россия

ульяновская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САМАРА, 28 авг — РИА Новости. Порядка 200 человек эвакуировались самостоятельно из торгового центра "Версаль" в Ульяновске из-за возгорания, оно уже полностью ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Ульяновской области. Информация о пожаре в ТЦ "Версаль" на улице Дворцовой в Ульяновске поступила в МЧС в 18.59 мск. По прибытии пожарно-спасательные подразделения обнаружили вспышку на кухне в вентиляционной шахте. В 19.21 возгорание было ликвидировано. "Самостоятельно покинули помещение около 200 человек", - сообщили в региональном ГУ МЧС России. В результате случившегося никто не пострадал.

https://ria.ru/20231107/pozhary-1907833401.html

ульяновск

россия

ульяновская область

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происшествия, ульяновск, россия, ульяновская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)