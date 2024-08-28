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В Ульяновске около 200 человек эвакуировались из ТЦ из-за пожара - РИА Новости, 28.08.2024
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20:14 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/pozhar-1969066551.html
В Ульяновске около 200 человек эвакуировались из ТЦ из-за пожара
В Ульяновске около 200 человек эвакуировались из ТЦ из-за пожара - РИА Новости, 28.08.2024
В Ульяновске около 200 человек эвакуировались из ТЦ из-за пожара
Порядка 200 человек эвакуировались самостоятельно из торгового центра "Версаль" в Ульяновске из-за возгорания, оно уже полностью ликвидировано, сообщили РИА... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T20:14
2024-08-28T20:14
происшествия
ульяновск
россия
ульяновская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА, 28 авг — РИА Новости. Порядка 200 человек эвакуировались самостоятельно из торгового центра "Версаль" в Ульяновске из-за возгорания, оно уже полностью ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Ульяновской области. Информация о пожаре в ТЦ "Версаль" на улице Дворцовой в Ульяновске поступила в МЧС в 18.59 мск. По прибытии пожарно-спасательные подразделения обнаружили вспышку на кухне в вентиляционной шахте. В 19.21 возгорание было ликвидировано. "Самостоятельно покинули помещение около 200 человек", - сообщили в региональном ГУ МЧС России. В результате случившегося никто не пострадал.
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происшествия, ульяновск, россия, ульяновская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ульяновск, Россия, Ульяновская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ульяновске около 200 человек эвакуировались из ТЦ из-за пожара

МЧС: в Ульяновске около 200 человек эвакуировались из ТЦ "Версаль" из-за пожара

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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САМАРА, 28 авг — РИА Новости. Порядка 200 человек эвакуировались самостоятельно из торгового центра "Версаль" в Ульяновске из-за возгорания, оно уже полностью ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Ульяновской области.
Информация о пожаре в ТЦ "Версаль" на улице Дворцовой в Ульяновске поступила в МЧС в 18.59 мск. По прибытии пожарно-спасательные подразделения обнаружили вспышку на кухне в вентиляционной шахте. В 19.21 возгорание было ликвидировано.
"Самостоятельно покинули помещение около 200 человек", - сообщили в региональном ГУ МЧС России.
В результате случившегося никто не пострадал.
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации возгорания торгового центра Гвоздь в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
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ПроисшествияУльяновскРоссияУльяновская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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