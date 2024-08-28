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В Ростовской области загорелись камыш и сухая трава

В Ростовской области загорелись камыш и сухая трава - РИА Новости, 28.08.2024

В Ростовской области загорелись камыш и сухая трава

Камыш и сухая трава загорелись на площади 1 тысячи "квадратов" в Ростовской области, спасатели МЧС РФ активно тушат пожар, сообщает ведомство. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T17:06

2024-08-28T17:06

2024-08-28T17:10

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ростовская область

россия

происшествия

аксайский район

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Камыш и сухая трава загорелись на площади 1 тысячи "квадратов" в Ростовской области, спасатели МЧС РФ активно тушат пожар, сообщает ведомство."В Ростовской области огнеборцы МЧС России тушат пожар. В Аксайском районе горит камыш и сухая трава на 1000 квадратных метрах. На месте работают 20 специалистов и пять единиц техники", - говорится в Telegram-канале МЧС РФ.Угрозы населенным пунктам нет, заключило ведомство.

https://ria.ru/20240828/pozhar-1968895840.html

ростовская область

россия

аксайский район

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область, россия, происшествия, аксайский район