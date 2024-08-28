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В Ростовской области загорелись камыш и сухая трава
В Ростовской области загорелись камыш и сухая трава - РИА Новости, 28.08.2024
В Ростовской области загорелись камыш и сухая трава
Камыш и сухая трава загорелись на площади 1 тысячи "квадратов" в Ростовской области, спасатели МЧС РФ активно тушат пожар, сообщает ведомство. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T17:06
2024-08-28T17:06
2024-08-28T17:10
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ростовская область
россия
происшествия
аксайский район
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Камыш и сухая трава загорелись на площади 1 тысячи "квадратов" в Ростовской области, спасатели МЧС РФ активно тушат пожар, сообщает ведомство."В Ростовской области огнеборцы МЧС России тушат пожар. В Аксайском районе горит камыш и сухая трава на 1000 квадратных метрах. На месте работают 20 специалистов и пять единиц техники", - говорится в Telegram-канале МЧС РФ.Угрозы населенным пунктам нет, заключило ведомство.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область, россия, происшествия, аксайский район
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ростовская область, Россия, Происшествия, Аксайский район
В Ростовской области загорелись камыш и сухая трава
МЧС РФ: камыш и сухая трава горят в Ростовской области