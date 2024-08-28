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"Тысячи солдат". В Турции высказались об атаке ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 28.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:15 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/poterya-1968872458.html
"Тысячи солдат". В Турции высказались об атаке ВСУ на Курскую область
"Тысячи солдат". В Турции высказались об атаке ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 28.08.2024
"Тысячи солдат". В Турции высказались об атаке ВСУ на Курскую область
Для удержания территорий Украина несет огромные людские потери, которые очень тяжело восполнить, заявил турецкий эксперт Мете Ярар в эфире канала Haber Global. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T03:15
2024-08-28T03:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
курская область
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Для удержания территорий Украина несет огромные людские потери, которые очень тяжело восполнить, заявил турецкий эксперт Мете Ярар в эфире канала Haber Global."В результате (атаки на Курскую область — Прим. ред.) Украина уже потеряла более шести тысяч солдат, и будет продолжать терять. Но сможет ли она восполнить эти потери?" — задался вопросом эксперт. Он отметил, что на данный момент это самая сложная задача, поскольку Киев не дорожит своим самым ценным ресурсом и не думает о том, что в скором времени у него может не быть возможности найти новых военнослужащих.Формирования ВСУ 6 августа осуществили массированную атаку на приграничье Курской области. Впоследствии начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что продвижение ВСУ было остановлено.Согласно данным Минобороны России по состоянию на 27 августа, за время боевых действий в этом регионе противник потерял более 6,6 тысячи человек и 73 танка.
https://ria.ru/20240828/tsena-1968868796.html
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в мире, украина, россия, курская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Курская область
"Тысячи солдат". В Турции высказались об атаке ВСУ на Курскую область

Эксперт Haber Global усомнился в возможности Украины восполнить людские потери

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПрименение модернизированного барражирующего боеприпаса "Ланцет" против военной техники ВСУ
Применение модернизированного барражирующего боеприпаса Ланцет против военной техники ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Применение модернизированного барражирующего боеприпаса "Ланцет" против военной техники ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Для удержания территорий Украина несет огромные людские потери, которые очень тяжело восполнить, заявил турецкий эксперт Мете Ярар в эфире канала Haber Global.
"В результате (атаки на Курскую область — Прим. ред.) Украина уже потеряла более шести тысяч солдат, и будет продолжать терять. Но сможет ли она восполнить эти потери?" — задался вопросом эксперт.
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Он отметил, что на данный момент это самая сложная задача, поскольку Киев не дорожит своим самым ценным ресурсом и не думает о том, что в скором времени у него может не быть возможности найти новых военнослужащих.
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Формирования ВСУ 6 августа осуществили массированную атаку на приграничье Курской области. Впоследствии начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что продвижение ВСУ было остановлено.
Согласно данным Минобороны России по состоянию на 27 августа, за время боевых действий в этом регионе противник потерял более 6,6 тысячи человек и 73 танка.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКурская область
 
 
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