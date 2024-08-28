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При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 28.08.2024
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на Горловку в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T21:29
2024-08-28T21:29
2024-08-28T21:29
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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денис пушилин
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Мирный житель пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на Горловку в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 18.10 и 18.40 мск сбросили взрывоопасные предметы с дронов на Никитовский район Горловки. "В Никитовском районе Горловки при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника вооруженных формирований Украины пострадал мужчина 1967 года рождения, ему оказана необходимая медицинская помощь", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Кроме того, при обстреле центра Горловки повреждения получила неработающая заправочная станция. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 11 вооруженных атак, выпущено порядка 30 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударные БПЛА", - добавил глава региона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель
Пушилин: при обстреле ВСУ Горловки пострадал мирный житель