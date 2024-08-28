https://ria.ru/20240828/postradavshiy-1969075469.html

При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель

При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 28.08.2024

При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на Горловку в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T21:29

2024-08-28T21:29

2024-08-28T21:29

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

денис пушилин

сцкк

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Мирный житель пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на Горловку в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 18.10 и 18.40 мск сбросили взрывоопасные предметы с дронов на Никитовский район Горловки. "В Никитовском районе Горловки при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника вооруженных формирований Украины пострадал мужчина 1967 года рождения, ему оказана необходимая медицинская помощь", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Кроме того, при обстреле центра Горловки повреждения получила неработающая заправочная станция. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 11 вооруженных атак, выпущено порядка 30 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударные БПЛА", - добавил глава региона.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968599998.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия