Полянский назвал обстрелы Курской АЭС безрассудством
Полянский: обстрелы Курской АЭС стали возможны из-за страусиной позиции Запада
© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
ООН, 28 авг – РИА Новости. Обстрелы украинскими войсками Курской АЭС и их планы по захвату ядерного объекта – "безрассудства", которые стали возможны из-за "беспринципной страусиной позиции" западников, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Появились неоспоримые доказательства того, что киевский режим сознательно обстреливал Курскую атомную электростанцию и строил планы захватить ее в ходе вооруженной операции. Подобные безрассудства, рискующие спровоцировать ядерный инцидент с трагическими последствиями для всей Европы, являются лучшим ответом тем, кто пытался и пытается не замечать атаки киевского режима на Запорожскую АЭС. Вот к чему приводит ваша беспринципная страусиная позиция", – сказал Полянский на заседании СБ ООН.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих, 74 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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