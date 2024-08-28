https://ria.ru/20240828/polyanskiy-1969084794.html

Полянский назвал обстрелы Курской АЭС безрассудством

Полянский назвал обстрелы Курской АЭС безрассудством - РИА Новости, 28.08.2024

Полянский назвал обстрелы Курской АЭС безрассудством

Обстрелы украинскими войсками Курской АЭС и их планы по захвату ядерного объекта – "безрассудства", которые стали возможны из-за "беспринципной страусиной... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T23:15

2024-08-28T23:15

2024-08-28T23:15

специальная военная операция на украине

россия

курская область

европа

дмитрий полянский

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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ООН, 28 авг – РИА Новости. Обстрелы украинскими войсками Курской АЭС и их планы по захвату ядерного объекта – "безрассудства", которые стали возможны из-за "беспринципной страусиной позиции" западников, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Появились неоспоримые доказательства того, что киевский режим сознательно обстреливал Курскую атомную электростанцию и строил планы захватить ее в ходе вооруженной операции. Подобные безрассудства, рискующие спровоцировать ядерный инцидент с трагическими последствиями для всей Европы, являются лучшим ответом тем, кто пытался и пытается не замечать атаки киевского режима на Запорожскую АЭС. Вот к чему приводит ваша беспринципная страусиная позиция", – сказал Полянский на заседании СБ ООН. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих, 74 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html

https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html

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курская область

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россия, курская область, европа, дмитрий полянский, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, курская аэс, оон, происшествия