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Полянский назвал обстрелы Курской АЭС безрассудством - РИА Новости, 28.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:15 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/polyanskiy-1969084794.html
Полянский назвал обстрелы Курской АЭС безрассудством
Полянский назвал обстрелы Курской АЭС безрассудством - РИА Новости, 28.08.2024
Полянский назвал обстрелы Курской АЭС безрассудством
Обстрелы украинскими войсками Курской АЭС и их планы по захвату ядерного объекта – "безрассудства", которые стали возможны из-за "беспринципной страусиной... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T23:15
2024-08-28T23:15
специальная военная операция на украине
россия
курская область
европа
дмитрий полянский
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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ООН, 28 авг – РИА Новости. Обстрелы украинскими войсками Курской АЭС и их планы по захвату ядерного объекта – "безрассудства", которые стали возможны из-за "беспринципной страусиной позиции" западников, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Появились неоспоримые доказательства того, что киевский режим сознательно обстреливал Курскую атомную электростанцию и строил планы захватить ее в ходе вооруженной операции. Подобные безрассудства, рискующие спровоцировать ядерный инцидент с трагическими последствиями для всей Европы, являются лучшим ответом тем, кто пытался и пытается не замечать атаки киевского режима на Запорожскую АЭС. Вот к чему приводит ваша беспринципная страусиная позиция", – сказал Полянский на заседании СБ ООН. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих, 74 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html
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россия, курская область, европа, дмитрий полянский, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, курская аэс, оон, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Европа, Дмитрий Полянский, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Курская АЭС, ООН, Происшествия
Полянский назвал обстрелы Курской АЭС безрассудством

Полянский: обстрелы Курской АЭС стали возможны из-за страусиной позиции Запада

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 28 авг – РИА Новости. Обстрелы украинскими войсками Курской АЭС и их планы по захвату ядерного объекта – "безрассудства", которые стали возможны из-за "беспринципной страусиной позиции" западников, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Появились неоспоримые доказательства того, что киевский режим сознательно обстреливал Курскую атомную электростанцию и строил планы захватить ее в ходе вооруженной операции. Подобные безрассудства, рискующие спровоцировать ядерный инцидент с трагическими последствиями для всей Европы, являются лучшим ответом тем, кто пытался и пытается не замечать атаки киевского режима на Запорожскую АЭС. Вот к чему приводит ваша беспринципная страусиная позиция", – сказал Полянский на заседании СБ ООН.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Ядерный армагеддон: что на самом деле надо американцам в Курской области
19 августа, 08:00
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих, 74 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Переговорный рычаг найден: ВСУ останутся в Курской области навсегда
23 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьЕвропаДмитрий ПолянскийВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныКурская АЭСООНПроисшествия
 
 
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