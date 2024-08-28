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В Польше третьи сутки ищут залетевший с Украины беспилотник
В Польше третьи сутки ищут залетевший с Украины беспилотник - РИА Новости, 28.08.2024
В Польше третьи сутки ищут залетевший с Украины беспилотник
Польская армия третьи сутки ищет упавший беспилотник, который якобы залетел на территорию страны с Украины, сообщил журналистам пресс-секретарь оперативного... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T13:41
2024-08-28T13:41
2024-08-28T13:42
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ВАРШАВА, 28 авг - РИА Новости. Польская армия третьи сутки ищет упавший беспилотник, который якобы залетел на территорию страны с Украины, сообщил журналистам пресс-секретарь оперативного командования видов вооруженных сил Польши, подполковник Яцек Горышевский. В понедельник польские военные подняли авиацию по тревоге. После этого они заявили, что на их территорию со стороны Украины якобы залетел неопознанный беспилотник. "Наши поисково-спасательные команды позавчера обследовали 800 тысяч квадратных километров, позавчера 2 тысячи, а сегодня мы намерены обследовать еще больше территории", - сказал Горышевский. Он уточнил, что в поисковой операции задействованы вертолеты, беспилотники, пешие и конные солдаты. По словам пресс-секретаря, поиски будут продолжаться до тех пор, пока оперативный командующий не отменит их или до положительного результата, или до конца обысков всей предполагаемой территории.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша
В Польше третьи сутки ищут залетевший с Украины беспилотник
Польская армия третьи сутки ищет залетевший с Украины неопознанный беспилотник
ВАРШАВА, 28 авг - РИА Новости. Польская армия третьи сутки ищет упавший беспилотник, который якобы залетел на территорию страны с Украины, сообщил журналистам пресс-секретарь оперативного командования видов вооруженных сил Польши, подполковник Яцек Горышевский.
В понедельник польские военные подняли авиацию по тревоге. После этого они заявили, что на их территорию со стороны Украины якобы залетел неопознанный беспилотник.
«
"Наши поисково-спасательные команды позавчера обследовали 800 тысяч квадратных километров, позавчера 2 тысячи, а сегодня мы намерены обследовать еще больше территории", - сказал Горышевский.
Он уточнил, что в поисковой операции задействованы вертолеты, беспилотники, пешие и конные солдаты.
По словам пресс-секретаря, поиски будут продолжаться до тех пор, пока оперативный командующий не отменит их или до положительного результата, или до конца обысков всей предполагаемой территории.