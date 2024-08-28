https://ria.ru/20240828/polsha-1968962897.html

В Польше третьи сутки ищут залетевший с Украины беспилотник

В Польше третьи сутки ищут залетевший с Украины беспилотник - РИА Новости, 28.08.2024

В Польше третьи сутки ищут залетевший с Украины беспилотник

Польская армия третьи сутки ищет упавший беспилотник, который якобы залетел на территорию страны с Украины, сообщил журналистам пресс-секретарь оперативного... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T13:41

2024-08-28T13:41

2024-08-28T13:42

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ВАРШАВА, 28 авг - РИА Новости. Польская армия третьи сутки ищет упавший беспилотник, который якобы залетел на территорию страны с Украины, сообщил журналистам пресс-секретарь оперативного командования видов вооруженных сил Польши, подполковник Яцек Горышевский. В понедельник польские военные подняли авиацию по тревоге. После этого они заявили, что на их территорию со стороны Украины якобы залетел неопознанный беспилотник. "Наши поисково-спасательные команды позавчера обследовали 800 тысяч квадратных километров, позавчера 2 тысячи, а сегодня мы намерены обследовать еще больше территории", - сказал Горышевский. Он уточнил, что в поисковой операции задействованы вертолеты, беспилотники, пешие и конные солдаты. По словам пресс-секретаря, поиски будут продолжаться до тех пор, пока оперативный командующий не отменит их или до положительного результата, или до конца обысков всей предполагаемой территории.

https://ria.ru/20231229/raketa-1919020064.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, польша