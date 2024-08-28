Рейтинг@Mail.ru
В Польше третьи сутки ищут залетевший с Украины беспилотник - РИА Новости, 28.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:41 28.08.2024 (обновлено: 13:42 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/polsha-1968962897.html
В Польше третьи сутки ищут залетевший с Украины беспилотник
В Польше третьи сутки ищут залетевший с Украины беспилотник - РИА Новости, 28.08.2024
В Польше третьи сутки ищут залетевший с Украины беспилотник
Польская армия третьи сутки ищет упавший беспилотник, который якобы залетел на территорию страны с Украины, сообщил журналистам пресс-секретарь оперативного... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T13:41
2024-08-28T13:42
в мире
украина
польша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888019036_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_eff838e72c065b6219568c59d8727e91.jpg
ВАРШАВА, 28 авг - РИА Новости. Польская армия третьи сутки ищет упавший беспилотник, который якобы залетел на территорию страны с Украины, сообщил журналистам пресс-секретарь оперативного командования видов вооруженных сил Польши, подполковник Яцек Горышевский. В понедельник польские военные подняли авиацию по тревоге. После этого они заявили, что на их территорию со стороны Украины якобы залетел неопознанный беспилотник. "Наши поисково-спасательные команды позавчера обследовали 800 тысяч квадратных километров, позавчера 2 тысячи, а сегодня мы намерены обследовать еще больше территории", - сказал Горышевский. Он уточнил, что в поисковой операции задействованы вертолеты, беспилотники, пешие и конные солдаты. По словам пресс-секретаря, поиски будут продолжаться до тех пор, пока оперативный командующий не отменит их или до положительного результата, или до конца обысков всей предполагаемой территории.
https://ria.ru/20231229/raketa-1919020064.html
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888019036_279:0:1815:1152_1920x0_80_0_0_6f5131123c676a61bb3d2f43a280e3e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша
В мире, Украина, Польша
В Польше третьи сутки ищут залетевший с Украины беспилотник

Польская армия третьи сутки ищет залетевший с Украины неопознанный беспилотник

© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/TwitterПольские военнослужащие
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/Twitter
Польские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 28 авг - РИА Новости. Польская армия третьи сутки ищет упавший беспилотник, который якобы залетел на территорию страны с Украины, сообщил журналистам пресс-секретарь оперативного командования видов вооруженных сил Польши, подполковник Яцек Горышевский.
В понедельник польские военные подняли авиацию по тревоге. После этого они заявили, что на их территорию со стороны Украины якобы залетел неопознанный беспилотник.
«
"Наши поисково-спасательные команды позавчера обследовали 800 тысяч квадратных километров, позавчера 2 тысячи, а сегодня мы намерены обследовать еще больше территории", - сказал Горышевский.
Он уточнил, что в поисковой операции задействованы вертолеты, беспилотники, пешие и конные солдаты.
По словам пресс-секретаря, поиски будут продолжаться до тех пор, пока оперативный командующий не отменит их или до положительного результата, или до конца обысков всей предполагаемой территории.
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Польские самолеты не успели сбить залетевшую с Украины ракету
29 декабря 2023, 17:03
 
В миреУкраинаПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала