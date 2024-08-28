https://ria.ru/20240828/polsha-1968947636.html
Правительство Польши решило резко увеличить военные расходы
Правительство Польши решило резко увеличить военные расходы - РИА Новости, 28.08.2024
Правительство Польши решило резко увеличить военные расходы
Правительство Польши хочет резко увеличить военные расходы и довести их почти до 5% ВВП, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T12:46
2024-08-28T12:46
2024-08-28T12:48
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ВАРШАВА, 28 авг - РИА Новости. Правительство Польши хочет резко увеличить военные расходы и довести их почти до 5% ВВП, сообщает радиостанция RMF FM. "Лидеры правящей коалиции договорились подготовить проект бюджета, который увеличит расходы на оборону в следующем году как минимум до 4,7% ВВП, или 190 миллиардов злотых (около 49,5 миллиарда долларов)", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, в новом оборонном бюджете запланированы, в частности, дополнительные расходы на вооружение и военную технику. На текущий год в бюджете Польше уже запланированы рекордные расходы на оборону на уровне 4,1% ВВП. Как заявлял в начале августа польский президент Анджей Дуда, в денежном выражении они составят почти 40 миллиардов долларов. В настоящее время только пять стран НАТО тратят на оборону более 3%. ВВП. Это Польша, Эстония, США, Латвия и Греция. При этом две третьих стран альянса отвечают требованиям расходов на уровне 2%.
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в мире, польша, эстония, сша, анджей дуда, нато
В мире, Польша, Эстония, США, Анджей Дуда, НАТО
Правительство Польши решило резко увеличить военные расходы
RMF FM: правительство Польши хочет увеличить военные расходы до 5% ВВП
ВАРШАВА, 28 авг - РИА Новости
. Правительство Польши хочет резко увеличить военные расходы и довести их почти до 5% ВВП, сообщает радиостанция RMF FM
.
"Лидеры правящей коалиции договорились подготовить проект бюджета, который увеличит расходы на оборону в следующем году как минимум до 4,7% ВВП, или 190 миллиардов злотых (около 49,5 миллиарда долларов)", - говорится в сообщении.
По данным радиостанции, в новом оборонном бюджете запланированы, в частности, дополнительные расходы на вооружение и военную технику.
На текущий год в бюджете Польше уже запланированы рекордные расходы на оборону на уровне 4,1% ВВП. Как заявлял в начале августа польский президент Анджей Дуда, в денежном выражении они составят почти 40 миллиардов долларов.
В настоящее время только пять стран НАТО тратят на оборону более 3%. ВВП. Это Польша, Эстония, США, Латвия и Греция. При этом две третьих стран альянса отвечают требованиям расходов на уровне 2%.