https://ria.ru/20240828/polsha-1968947636.html

Правительство Польши решило резко увеличить военные расходы

Правительство Польши решило резко увеличить военные расходы - РИА Новости, 28.08.2024

Правительство Польши решило резко увеличить военные расходы

Правительство Польши хочет резко увеличить военные расходы и довести их почти до 5% ВВП, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T12:46

2024-08-28T12:46

2024-08-28T12:48

в мире

польша

эстония

сша

анджей дуда

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965879234_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_a026923ee28321257707e22d14b98a7f.jpg

ВАРШАВА, 28 авг - РИА Новости. Правительство Польши хочет резко увеличить военные расходы и довести их почти до 5% ВВП, сообщает радиостанция RMF FM. "Лидеры правящей коалиции договорились подготовить проект бюджета, который увеличит расходы на оборону в следующем году как минимум до 4,7% ВВП, или 190 миллиардов злотых (около 49,5 миллиарда долларов)", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, в новом оборонном бюджете запланированы, в частности, дополнительные расходы на вооружение и военную технику. На текущий год в бюджете Польше уже запланированы рекордные расходы на оборону на уровне 4,1% ВВП. Как заявлял в начале августа польский президент Анджей Дуда, в денежном выражении они составят почти 40 миллиардов долларов. В настоящее время только пять стран НАТО тратят на оборону более 3%. ВВП. Это Польша, Эстония, США, Латвия и Греция. При этом две третьих стран альянса отвечают требованиям расходов на уровне 2%.

https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968826378.html

польша

эстония

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, эстония, сша, анджей дуда, нато