https://ria.ru/20240828/polsha-1968918548.html
Два польских солдата получили ранения на границе с Белоруссией
Два польских солдата получили ранения на границе с Белоруссией - РИА Новости, 28.08.2024
Два польских солдата получили ранения на границе с Белоруссией
Два польских солдата получили ранения на границе с Белоруссией при передаче оружия друг другу во время смены поста, сообщает оперативное командование видов... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T11:20
2024-08-28T11:20
2024-08-28T13:35
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ВАРШАВА, 28 авг - РИА Новости. Два польских солдата получили ранения на границе с Белоруссией при передаче оружия друг другу во время смены поста, сообщает оперативное командование видов вооруженных сил Польши. "Недалеко от Новой Луки (Подляское воеводство) произошел несчастный случай. При передаче оружия во время смены поста произошли неконтролируемые выстрелы из табельного оружия, в результате чего военнослужащий 1-го танкового батальона 18-й механизированной дивизии получил ранение в ногу", - говорится в сообщении. В командовании уточнили, что военного на вертолете скорой помощи перевезли в госпиталь в Белостоке. В результате инцидента также пострадал второй солдат того же подразделения. "Он был ранен в палец. После оказания первой помощи на месте солдат был доставлен в больницу в Хайнувке для оказания специализированной медицинской помощи", - говорится в сообщении. Командование отметило, что жизни обоих военнослужащих ничего не угрожает, и в инциденте не участвовали третьи лица. Военная полиция проводит расследование на месте происшествия.
https://ria.ru/20240816/polsha-1966507538.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, польша, подляское воеводство
В мире, Белоруссия, Польша, Подляское воеводство
Два польских солдата получили ранения на границе с Белоруссией
Два польских солдата пострадали при передаче оружия на границе с Белоруссией
ВАРШАВА, 28 авг - РИА Новости. Два польских солдата получили ранения на границе с Белоруссией при передаче оружия друг другу во время смены поста, сообщает оперативное командование видов вооруженных сил Польши.
"Недалеко от Новой Луки (Подляское воеводство
) произошел несчастный случай. При передаче оружия во время смены поста произошли неконтролируемые выстрелы из табельного оружия, в результате чего военнослужащий 1-го танкового батальона 18-й механизированной дивизии получил ранение в ногу", - говорится в сообщении.
В командовании уточнили, что военного на вертолете скорой помощи перевезли в госпиталь в Белостоке. В результате инцидента также пострадал второй солдат того же подразделения.
"Он был ранен в палец. После оказания первой помощи на месте солдат был доставлен в больницу в Хайнувке для оказания специализированной медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Командование отметило, что жизни обоих военнослужащих ничего не угрожает, и в инциденте не участвовали третьи лица. Военная полиция проводит расследование на месте происшествия.