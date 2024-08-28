https://ria.ru/20240828/polsha-1968918548.html

Два польских солдата получили ранения на границе с Белоруссией

Два польских солдата получили ранения на границе с Белоруссией - РИА Новости, 28.08.2024

Два польских солдата получили ранения на границе с Белоруссией

Два польских солдата получили ранения на границе с Белоруссией при передаче оружия друг другу во время смены поста, сообщает оперативное командование видов... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T11:20

2024-08-28T11:20

2024-08-28T13:35

в мире

белоруссия

польша

подляское воеводство

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951013750_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0ac8e1d4d8fbad68f90bfa1848fd1dbd.jpg

ВАРШАВА, 28 авг - РИА Новости. Два польских солдата получили ранения на границе с Белоруссией при передаче оружия друг другу во время смены поста, сообщает оперативное командование видов вооруженных сил Польши. "Недалеко от Новой Луки (Подляское воеводство) произошел несчастный случай. При передаче оружия во время смены поста произошли неконтролируемые выстрелы из табельного оружия, в результате чего военнослужащий 1-го танкового батальона 18-й механизированной дивизии получил ранение в ногу", - говорится в сообщении. В командовании уточнили, что военного на вертолете скорой помощи перевезли в госпиталь в Белостоке. В результате инцидента также пострадал второй солдат того же подразделения. "Он был ранен в палец. После оказания первой помощи на месте солдат был доставлен в больницу в Хайнувке для оказания специализированной медицинской помощи", - говорится в сообщении. Командование отметило, что жизни обоих военнослужащих ничего не угрожает, и в инциденте не участвовали третьи лица. Военная полиция проводит расследование на месте происшествия.

https://ria.ru/20240816/polsha-1966507538.html

https://ria.ru/20240823/migranty-1968125616.html

белоруссия

польша

подляское воеводство

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, польша, подляское воеводство