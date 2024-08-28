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"Должны понимать". Польский министр сделал тяжелое для Украины признание - РИА Новости, 28.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:11 28.08.2024 (обновлено: 09:15 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/polsha-1968894542.html
"Должны понимать". Польский министр сделал тяжелое для Украины признание
"Должны понимать". Польский министр сделал тяжелое для Украины признание - РИА Новости, 28.08.2024
"Должны понимать". Польский министр сделал тяжелое для Украины признание
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ответил на требование Владимира Зеленского предоставить новую военную помощь. Об этом пишет... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T09:11
2024-08-28T09:15
специальная военная операция на украине
в мире
польша
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ответил на требование Владимира Зеленского предоставить новую военную помощь. Об этом пишет Wiadomosci. "Я знаю, что Украине нужны многие виды вооружений, но наши партнеры оттуда также должны понимать, что польское государство должно сохранять свои возможности. И это приоритет для меня как министра обороны”, — сказал он. Косиняк-Камыш добавил, что Варшава предоставила Киеву всю военную помощь, которую могла. Кроме того, министр подчеркнул, что его страна может передать Украине истребители МиГ-29 только после пополнения ВВС Польши новыми самолетами. Накануне Зеленский заявил, что Украине необходимы эти истребители, и они есть у Польши.
https://ria.ru/20240828/tramp-1968890833.html
https://ria.ru/20240813/frantsiya-1966041207.html
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в мире, польша, украина, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Украина, Владимир Зеленский
"Должны понимать". Польский министр сделал тяжелое для Украины признание

Глава МО Польши Косиняк-Камыш ответил на требование Зеленского по самолетам МиГ

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель Миг-29 ВВС Украины
Истребитель Миг-29 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель Миг-29 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ответил на требование Владимира Зеленского предоставить новую военную помощь. Об этом пишет Wiadomosci.

"Я знаю, что Украине нужны многие виды вооружений, но наши партнеры оттуда также должны понимать, что польское государство должно сохранять свои возможности. И это приоритет для меня как министра обороны”, — сказал он.
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Косиняк-Камыш добавил, что Варшава предоставила Киеву всю военную помощь, которую могла. Кроме того, министр подчеркнул, что его страна может передать Украине истребители МиГ-29 только после пополнения ВВС Польши новыми самолетами.

Накануне Зеленский заявил, что Украине необходимы эти истребители, и они есть у Польши.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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