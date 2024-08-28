https://ria.ru/20240828/pokushenie-1968938946.html

Суд продлил арест обвиняемому в покушении на Прилепина

Суд продлил арест обвиняемому в покушении на Прилепина - РИА Новости, 28.08.2024

Суд продлил арест обвиняемому в покушении на Прилепина

Второй западный окружной военный суд до 15 ноября продлил арест гражданину Украины Александру Пермякову* по делу о покушении на писателя, политического деятеля... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T12:33

2024-08-28T12:33

2024-08-28T12:33

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

украина

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служба безопасности украины

подрыв автомобиля захара прилепина

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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд до 15 ноября продлил арест гражданину Украины Александру Пермякову* по делу о покушении на писателя, политического деятеля Захара Прилепина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Меру пресечения Пермякову Александру Анатольевичу* продлить на три месяца, до 15 ноября 2024 года включительно", - огласил решение судья. В среду суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении обвиняемого. Он участвовал по видеосвязи из столичного СИЗО Лефортово. С ходатайством о продлении стражи Пермякову* выступила прокурор, защита настаивала на смягчении ему меры пресечения на домашний арест по причине того, что тот полностью признал вину. Как ранее сообщали в Генеральной прокуратуре РФ со ссылкой на следствие, в июле 2022 года сотрудники СБУ за денежное вознаграждение, эквивалентное 145 тысячам рублей, привлекли находящегося на территории Украины Пермякова* к совершению террористического акта. Пермяков* прошел обучение стрельбе, методам сборки взрывных устройств, ведения наружного наблюдения, а также был обеспечен средствами связи, огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и поддельным удостоверением личности на имя гражданина Казахстана. После слежки в разных регионах России за Прилепиным в апреле 2023 года он при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина. Утром 6 мая автомобиль, в котором находились Прилепин и Александр Шубин, был взорван. Шубин погиб на месте, а Прилепин получил множественные ранения. Пермякова вскоре задержали и арестовали. Ему предъявлены обвинения по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия, боеприпасов), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств), ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). * Внесен в РФ в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20230508/prilepin-1870486898.html

https://ria.ru/20240405/pokusheniya-1937978587.html

https://ria.ru/20240401/ukraina-1937159484.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, украина, казахстан, захар прилепин, служба безопасности украины, подрыв автомобиля захара прилепина