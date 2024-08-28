https://ria.ru/20240828/pokushenie-1968938946.html
Суд продлил арест обвиняемому в покушении на Прилепина
Суд продлил арест обвиняемому в покушении на Прилепина - РИА Новости, 28.08.2024
Суд продлил арест обвиняемому в покушении на Прилепина
Второй западный окружной военный суд до 15 ноября продлил арест гражданину Украины Александру Пермякову* по делу о покушении на писателя, политического деятеля... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T12:33
2024-08-28T12:33
2024-08-28T12:33
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
украина
казахстан
захар прилепин
служба безопасности украины
подрыв автомобиля захара прилепина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881246548_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cedd9f2e61dfbd5f911af0a2269f31e6.jpg
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд до 15 ноября продлил арест гражданину Украины Александру Пермякову* по делу о покушении на писателя, политического деятеля Захара Прилепина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Меру пресечения Пермякову Александру Анатольевичу* продлить на три месяца, до 15 ноября 2024 года включительно", - огласил решение судья. В среду суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении обвиняемого. Он участвовал по видеосвязи из столичного СИЗО Лефортово. С ходатайством о продлении стражи Пермякову* выступила прокурор, защита настаивала на смягчении ему меры пресечения на домашний арест по причине того, что тот полностью признал вину. Как ранее сообщали в Генеральной прокуратуре РФ со ссылкой на следствие, в июле 2022 года сотрудники СБУ за денежное вознаграждение, эквивалентное 145 тысячам рублей, привлекли находящегося на территории Украины Пермякова* к совершению террористического акта. Пермяков* прошел обучение стрельбе, методам сборки взрывных устройств, ведения наружного наблюдения, а также был обеспечен средствами связи, огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и поддельным удостоверением личности на имя гражданина Казахстана. После слежки в разных регионах России за Прилепиным в апреле 2023 года он при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина. Утром 6 мая автомобиль, в котором находились Прилепин и Александр Шубин, был взорван. Шубин погиб на месте, а Прилепин получил множественные ранения. Пермякова вскоре задержали и арестовали. Ему предъявлены обвинения по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия, боеприпасов), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств), ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). * Внесен в РФ в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20230508/prilepin-1870486898.html
https://ria.ru/20240405/pokusheniya-1937978587.html
https://ria.ru/20240401/ukraina-1937159484.html
россия
украина
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881246548_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_c77ba524d94a5ae95244d4da20a84109.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, украина, казахстан, захар прилепин, служба безопасности украины, подрыв автомобиля захара прилепина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Украина, Казахстан, Захар Прилепин, Служба безопасности Украины, Подрыв автомобиля Захара Прилепина
Суд продлил арест обвиняемому в покушении на Прилепина
Суд продлил арест гражданину Украины Пермякову по делу о покушении на Прилепина
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд до 15 ноября продлил арест гражданину Украины Александру Пермякову* по делу о покушении на писателя, политического деятеля Захара Прилепина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Меру пресечения Пермякову Александру Анатольевичу* продлить на три месяца, до 15 ноября 2024 года включительно", - огласил решение судья.
В среду суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении обвиняемого. Он участвовал по видеосвязи из столичного СИЗО Лефортово. С ходатайством о продлении стражи Пермякову* выступила прокурор, защита настаивала на смягчении ему меры пресечения на домашний арест по причине того, что тот полностью признал вину.
Как ранее сообщали в Генеральной прокуратуре РФ со ссылкой на следствие, в июле 2022 года сотрудники СБУ за денежное вознаграждение, эквивалентное 145 тысячам рублей, привлекли находящегося на территории Украины Пермякова* к совершению террористического акта.
Пермяков* прошел обучение стрельбе, методам сборки взрывных устройств, ведения наружного наблюдения, а также был обеспечен средствами связи, огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и поддельным удостоверением личности на имя гражданина Казахстана.
После слежки в разных регионах России за Прилепиным в апреле 2023 года он при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина.
Утром 6 мая автомобиль, в котором находились Прилепин и Александр Шубин, был взорван. Шубин погиб на месте, а Прилепин получил множественные ранения. Пермякова вскоре задержали и арестовали.
Ему предъявлены обвинения по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия, боеприпасов), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств), ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов