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Суд продлил арест обвиняемому в покушении на Прилепина - РИА Новости, 28.08.2024
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https://ria.ru/20240828/pokushenie-1968938946.html
Суд продлил арест обвиняемому в покушении на Прилепина
Суд продлил арест обвиняемому в покушении на Прилепина - РИА Новости, 28.08.2024
Суд продлил арест обвиняемому в покушении на Прилепина
Второй западный окружной военный суд до 15 ноября продлил арест гражданину Украины Александру Пермякову* по делу о покушении на писателя, политического деятеля... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T12:33
2024-08-28T12:33
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
украина
казахстан
захар прилепин
служба безопасности украины
подрыв автомобиля захара прилепина
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд до 15 ноября продлил арест гражданину Украины Александру Пермякову* по делу о покушении на писателя, политического деятеля Захара Прилепина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Меру пресечения Пермякову Александру Анатольевичу* продлить на три месяца, до 15 ноября 2024 года включительно", - огласил решение судья. В среду суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении обвиняемого. Он участвовал по видеосвязи из столичного СИЗО Лефортово. С ходатайством о продлении стражи Пермякову* выступила прокурор, защита настаивала на смягчении ему меры пресечения на домашний арест по причине того, что тот полностью признал вину. Как ранее сообщали в Генеральной прокуратуре РФ со ссылкой на следствие, в июле 2022 года сотрудники СБУ за денежное вознаграждение, эквивалентное 145 тысячам рублей, привлекли находящегося на территории Украины Пермякова* к совершению террористического акта. Пермяков* прошел обучение стрельбе, методам сборки взрывных устройств, ведения наружного наблюдения, а также был обеспечен средствами связи, огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и поддельным удостоверением личности на имя гражданина Казахстана. После слежки в разных регионах России за Прилепиным в апреле 2023 года он при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина. Утром 6 мая автомобиль, в котором находились Прилепин и Александр Шубин, был взорван. Шубин погиб на месте, а Прилепин получил множественные ранения. Пермякова вскоре задержали и арестовали. Ему предъявлены обвинения по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия, боеприпасов), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств), ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). * Внесен в РФ в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20230508/prilepin-1870486898.html
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происшествия, россия, украина, казахстан, захар прилепин, служба безопасности украины, подрыв автомобиля захара прилепина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Украина, Казахстан, Захар Прилепин, Служба безопасности Украины, Подрыв автомобиля Захара Прилепина
Суд продлил арест обвиняемому в покушении на Прилепина

Суд продлил арест гражданину Украины Пермякову по делу о покушении на Прилепина

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Пермяков, обвиняемый в подрыве автомобиля Захара Прилепина, в Басманном суде Москвы
Александр Пермяков, обвиняемый в подрыве автомобиля Захара Прилепина, в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Александр Пермяков, обвиняемый в подрыве автомобиля Захара Прилепина, в Басманном суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд до 15 ноября продлил арест гражданину Украины Александру Пермякову* по делу о покушении на писателя, политического деятеля Захара Прилепина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Меру пресечения Пермякову Александру Анатольевичу* продлить на три месяца, до 15 ноября 2024 года включительно", - огласил решение судья.
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В среду суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении обвиняемого. Он участвовал по видеосвязи из столичного СИЗО Лефортово. С ходатайством о продлении стражи Пермякову* выступила прокурор, защита настаивала на смягчении ему меры пресечения на домашний арест по причине того, что тот полностью признал вину.
Как ранее сообщали в Генеральной прокуратуре РФ со ссылкой на следствие, в июле 2022 года сотрудники СБУ за денежное вознаграждение, эквивалентное 145 тысячам рублей, привлекли находящегося на территории Украины Пермякова* к совершению террористического акта.
Пермяков* прошел обучение стрельбе, методам сборки взрывных устройств, ведения наружного наблюдения, а также был обеспечен средствами связи, огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и поддельным удостоверением личности на имя гражданина Казахстана.
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После слежки в разных регионах России за Прилепиным в апреле 2023 года он при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина.
Утром 6 мая автомобиль, в котором находились Прилепин и Александр Шубин, был взорван. Шубин погиб на месте, а Прилепин получил множественные ранения. Пермякова вскоре задержали и арестовали.
Ему предъявлены обвинения по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия, боеприпасов), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств), ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияУкраинаКазахстанЗахар ПрилепинСлужба безопасности УкраиныПодрыв автомобиля Захара Прилепина
 
 
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