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В Крыму назвали "победный" план Зеленского попрошайничеством - РИА Новости, 28.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:04 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/plan-1968969359.html
В Крыму назвали "победный" план Зеленского попрошайничеством
В Крыму назвали "победный" план Зеленского попрошайничеством - РИА Новости, 28.08.2024
В Крыму назвали "победный" план Зеленского попрошайничеством
Глава крымского парламента Владимир Константинов охарактеризовал план Владимира Зеленского по победе Украины над Россией попрошайничеством с "четырьмя дай". РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T14:04
2024-08-28T14:04
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
россия
курская область
украина
владимир константинов
джо байден
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов охарактеризовал план Владимира Зеленского по победе Украины над Россией попрошайничеством с "четырьмя дай". Ранее Зеленский в общении с журналистами заявил, что у него подготовлен план "победы Украины". Среди четырех основных направлений, по словам Зеленского, "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Представить план планируется в сентябре президенту США Джо Байдену, а также передать кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия отдает себе отчет сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет поставленных целей. "Очередной бред и попрошайничество Зеленского заключается в том, что после того, как Украина относительно самостоятельно вляпалась в курскую авантюру, все остальное за нее должны сделать США: помочь из авантюры выпутаться, занять место в "безопасной инфраструктуре мира", дипломатически и экономически надавить на Россию. Этакие "четыре дай" получаются", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, из нового в плане Зеленского только помощь в том, чтобы как-то унести ноги из Курской области. "Остальное монотонно повторяется киевскими попрошайками вот уже два с половиной года", - сказал Константинов. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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владимир зеленский, россия, курская область, украина, владимир константинов, джо байден, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Россия, Курская область, Украина, Владимир Константинов, Джо Байден, В мире
В Крыму назвали "победный" план Зеленского попрошайничеством

Глава крымского парламента назвал план Зеленского по победе попрошайничеством

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов охарактеризовал план Владимира Зеленского по победе Украины над Россией попрошайничеством с "четырьмя дай".
Ранее Зеленский в общении с журналистами заявил, что у него подготовлен план "победы Украины". Среди четырех основных направлений, по словам Зеленского, "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Представить план планируется в сентябре президенту США Джо Байдену, а также передать кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия отдает себе отчет сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет поставленных целей.
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"Очередной бред и попрошайничество Зеленского заключается в том, что после того, как Украина относительно самостоятельно вляпалась в курскую авантюру, все остальное за нее должны сделать США: помочь из авантюры выпутаться, занять место в "безопасной инфраструктуре мира", дипломатически и экономически надавить на Россию. Этакие "четыре дай" получаются", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, из нового в плане Зеленского только помощь в том, чтобы как-то унести ноги из Курской области.
"Остальное монотонно повторяется киевскими попрошайками вот уже два с половиной года", - сказал Константинов.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийРоссияКурская областьУкраинаВладимир КонстантиновДжо БайденВ мире
 
 
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