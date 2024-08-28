https://ria.ru/20240828/peskov-1968948420.html
Песков согласился со словами Трампа о риске начала третьей мировой войны
Песков согласился со словами Трампа о риске начала третьей мировой войны - РИА Новости, 28.08.2024
Песков согласился со словами Трампа о риске начала третьей мировой войны
К словам кандидата в президенты США Дональда Трампа об угрозе третьей мировой войны после нападения ВСУ в Курскую область можно относиться с пониманием, заявил... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T12:48
2024-08-28T12:48
2024-08-28T12:57
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. К словам кандидата в президенты США Дональда Трампа об угрозе третьей мировой войны после нападения ВСУ в Курскую область можно относиться с пониманием, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Повод для обеспокоенности есть. В этом случае такие алармистские заявления, наверное, да, можно с пониманием к ним относиться", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Трампа о том, что нападение ВСУ на Курскую область грозит третьей мировой войной.
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в мире, курская область, сша, россия, дональд трамп, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Курская область, США, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Песков согласился со словами Трампа о риске начала третьей мировой войны
Песков: к словам Трампа об угрозе третьей мировой можно относиться с пониманием