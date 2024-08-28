https://ria.ru/20240828/peskov-1968948420.html

Песков согласился со словами Трампа о риске начала третьей мировой войны

Песков согласился со словами Трампа о риске начала третьей мировой войны - РИА Новости, 28.08.2024

Песков согласился со словами Трампа о риске начала третьей мировой войны

К словам кандидата в президенты США Дональда Трампа об угрозе третьей мировой войны после нападения ВСУ в Курскую область можно относиться с пониманием, заявил... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T12:48

2024-08-28T12:48

2024-08-28T12:57

в мире

курская область

сша

россия

дональд трамп

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944774739_0:129:3169:1912_1920x0_80_0_0_42b422509375d6dce47acfde0ab8f766.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. К словам кандидата в президенты США Дональда Трампа об угрозе третьей мировой войны после нападения ВСУ в Курскую область можно относиться с пониманием, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Повод для обеспокоенности есть. В этом случае такие алармистские заявления, наверное, да, можно с пониманием к ним относиться", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Трампа о том, что нападение ВСУ на Курскую область грозит третьей мировой войной.

https://ria.ru/20240828/tsena-1968868796.html

курская область

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, курская область, сша, россия, дональд трамп, дмитрий песков, вооруженные силы украины