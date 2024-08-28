https://ria.ru/20240828/peskov-1968946727.html

Песков: вылазки ВСУ в Курскую область эскалируют напряженность до предела

Песков: вылазки ВСУ в Курскую область эскалируют напряженность до предела - РИА Новости, 28.08.2024

Песков: вылазки ВСУ в Курскую область эскалируют напряженность до предела

Вылазки Киева, подобные вторжению в Курскую область, до предела эскалируют напряженность, повод для обеспокоенности есть, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T12:44

2024-08-28T12:44

2024-08-28T13:28

специальная военная операция на украине

курская область

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Вылазки Киева, подобные вторжению в Курскую область, до предела эскалируют напряженность, повод для обеспокоенности есть, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Такие вылазки, как в Курской области, конечно, являются актами, которые до предела эскалируют напряженность", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240828/zapad-1968942391.html

курская область

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курская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины