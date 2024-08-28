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Песков: вылазки ВСУ в Курскую область эскалируют напряженность до предела - РИА Новости, 28.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:44 28.08.2024 (обновлено: 13:28 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/peskov-1968946727.html
Песков: вылазки ВСУ в Курскую область эскалируют напряженность до предела
Песков: вылазки ВСУ в Курскую область эскалируют напряженность до предела - РИА Новости, 28.08.2024
Песков: вылазки ВСУ в Курскую область эскалируют напряженность до предела
Вылазки Киева, подобные вторжению в Курскую область, до предела эскалируют напряженность, повод для обеспокоенности есть, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T12:44
2024-08-28T13:28
специальная военная операция на украине
курская область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Вылазки Киева, подобные вторжению в Курскую область, до предела эскалируют напряженность, повод для обеспокоенности есть, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Такие вылазки, как в Курской области, конечно, являются актами, которые до предела эскалируют напряженность", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240828/zapad-1968942391.html
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курская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Песков: вылазки ВСУ в Курскую область эскалируют напряженность до предела

Песков: вылазки Киева в Курскую область до предела эскалируют напряженность

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Вылазки Киева, подобные вторжению в Курскую область, до предела эскалируют напряженность, повод для обеспокоенности есть, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Такие вылазки, как в Курской области, конечно, являются актами, которые до предела эскалируют напряженность", - сказал Песков журналистам.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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Вчера, 12:39
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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