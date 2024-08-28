https://ria.ru/20240828/peskov-1968942678.html
В Кремле опровергли сообщения об отправке призывников в Курскую область
В Кремле опровергли сообщения об отправке призывников в Курскую область - РИА Новости, 28.08.2024
В Кремле опровергли сообщения об отправке призывников в Курскую область
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы отправке призывников в Курскую область, заявил, что чаще всего такие сообщения являются... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T12:40
2024-08-28T12:40
2024-08-28T12:40
россия
курская область
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957505966_0:0:2846:1601_1920x0_80_0_0_c7aff85b24910bf3c64ea4eb97fab119.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы отправке призывников в Курскую область, заявил, что чаще всего такие сообщения являются абсолютным искажением реальности. "Нет, чаще всего такие сообщения являются абсолютным искажением реальности. Не считаем необходимым такие сообщения комментировать", - ответил Песков журналистам.
https://ria.ru/20240828/zapad-1968942391.html
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957505966_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_71154f927f1c33be1c05ef1881337c25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, дмитрий песков
Россия, Курская область, Дмитрий Песков
В Кремле опровергли сообщения об отправке призывников в Курскую область
Песков: сообщения об отправке призывников в Курскую область искажают реальность