https://ria.ru/20240828/peskov-1968942678.html

В Кремле опровергли сообщения об отправке призывников в Курскую область

В Кремле опровергли сообщения об отправке призывников в Курскую область - РИА Новости, 28.08.2024

В Кремле опровергли сообщения об отправке призывников в Курскую область

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы отправке призывников в Курскую область, заявил, что чаще всего такие сообщения являются... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T12:40

2024-08-28T12:40

2024-08-28T12:40

россия

курская область

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы отправке призывников в Курскую область, заявил, что чаще всего такие сообщения являются абсолютным искажением реальности. "Нет, чаще всего такие сообщения являются абсолютным искажением реальности. Не считаем необходимым такие сообщения комментировать", - ответил Песков журналистам.

https://ria.ru/20240828/zapad-1968942391.html

россия

курская область

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россия, курская область, дмитрий песков