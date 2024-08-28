https://ria.ru/20240828/perepalka-1968880132.html

В Вашингтоне два сотрудника штаба Трампа вступили в перепалку, пишут СМИ

В Вашингтоне два сотрудника штаба Трампа вступили в перепалку, пишут СМИ - РИА Новости, 28.08.2024

В Вашингтоне два сотрудника штаба Трампа вступили в перепалку, пишут СМИ

Два сотрудника предвыборного штаба экс-президента США Дональда Трампа вступили в перепалку с сотрудником Арлингтонского кладбища в Вашингтоне, где экс-лидер... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T06:23

2024-08-28T06:23

2024-08-28T06:23

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кабул (город)

дональд трамп

мохаммад хасан ахунд

талибан

оон

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Два сотрудника предвыборного штаба экс-президента США Дональда Трампа вступили в перепалку с сотрудником Арлингтонского кладбища в Вашингтоне, где экс-лидер страны участвовал в церемонии возложения венков по случаю третьей годовщины теракта в аэропорту Кабула в разгар вывода американских войск из Афганистана, сообщает американская радиостанция NPR со ссылкой на осведомленный источник. "В понедельник два сотрудника предвыборного штаба Дональда Трампа вступили в словесную и физическую перепалку с сотрудником Арлингтонского национального кладбища", - говорится в сообщении. Собеседник радиостанции рассказал, что сотрудник кладбища пытался помешать членам команды Трампа вести фото- и видео съемку на участке с недавними захоронениями, поскольку там разрешено снимать лишь сотрудникам кладбища. "Когда сотрудник кладбища попытался помешать сотрудникам штаба Трампа войти в секцию 60, сотрудники штаба словесно оскорбили и оттолкнули сотрудника в сторону", - говорится в материале. Политический советник Трампа Стивен Чунг в комментарии NPR отверг заявление о физической стычке. "На территорию был допущен частный фотограф, и по какой-то причине неизвестное лицо, явно страдающее приступом психического расстройства, решило физически преградить доступ членам команды президента Трампа во время очень торжественной церемонии", - добавил он. Представители Арлингтонского национального кладбища в свою очередь подтвердили инцидент. "Федеральный закон запрещает проведение политических кампаний или мероприятий, связанных с выборами, на территории армейских национальных военных кладбищ, в том числе фотографами, создателями контента или любыми другими лицами, присутствующими с целью или в прямой поддержке предвыборной кампании политического кандидата", - заявили представители кладбища. Террорист-смертник ИГ* ("Исламское государство"*) подорвал себя в аэропорту Кабула 26 августа 2021 года - в разгар вывода американских войск из Афганистана. Этот взрыв унес жизни 13 военных США и более 170 афганцев, которые пытались покинуть страну после ее захвата талибами**. В ночь на 31 августа 2021 года американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"** и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая группировка, Запрещенная в России.** Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20240828/tramp-1968867925.html

https://ria.ru/20240827/trump-1968851564.html

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сша

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в мире, афганистан, сша, кабул (город), дональд трамп, мохаммад хасан ахунд, талибан, оон