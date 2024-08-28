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Зампред ВЭБ.РФ Дроздов: патент дает конкурентное преимущество на рынке - РИА Новости, 28.08.2024
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13:22 28.08.2024 (обновлено: 13:31 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/patent-1968950419.html
Зампред ВЭБ.РФ Дроздов: патент дает конкурентное преимущество на рынке
Зампред ВЭБ.РФ Дроздов: патент дает конкурентное преимущество на рынке - РИА Новости, 28.08.2024
Зампред ВЭБ.РФ Дроздов: патент дает конкурентное преимущество на рынке
Получение патентов для компаний не является самоцелью — они дают конкурентное преимущество на рынке, заявил заместитель председателя ВЭБ.РФ Игорь Дроздов на... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T13:22
2024-08-28T13:31
технологии
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Получение патентов для компаний не является самоцелью — они дают конкурентное преимущество на рынке, заявил заместитель председателя ВЭБ.РФ Игорь Дроздов на форуме "Технопром-2024". "Часто в дискуссии мы забываем, для чего получаем патенты. Вряд ли же это самоцель. Для чего нам нужно много патентов? Конечно, если мы будем выдавать различные субсидии и предоставлять налоговые льготы, у нас их будет много. Но, наверное, все-таки цель не в этом, а в каком-то экономическом эффекте", – отметил Дроздов, слова которого привели в ВЭБе. Он добавил, что интеллектуальная собственность является монополией, которая позволяет устранять других игроков с рынка. "Надо сразу отдавать себе отчет в том, что интеллектуальная собственность работает только в конкурентных отраслях и рынках, где используется модель так называемых открытых инноваций, то есть кооперации между крупными и малыми компаниями", – пояснил заместитель председателя госкорпорации развития. По словам Дроздова, когда крупные компании будут полагаться не только на свои разработки, а будут готовы вступать в технологическую кооперацию с малым и средним бизнесом, это тоже будет развивать институт интеллектуальной собственности. Небольшие предприятия будут конкурировать между собой для того, чтобы оказаться партнёрами крупных. Как отметил зампред ВЭБ.РФ, сейчас вузы в основном работают либо с крупными компаниями, либо с государством по модели НИОКР. Действует краткосрочная мотивация: разработчики выполняют задачу, за что получают деньги. "Патентование может обеспечить долгосрочную мотивацию, когда и вуз, и сотрудник-разработчик получают роялти в течение всего срока действия патента. Но для этого должны быть созданы необходимые организационные условия, должны работать центры трансфера технологий, которые будут иметь устойчивые связи с индустрией. Нужно правильно отбирать, что патентовать, а что нет", – подчеркнул Дроздов. Организаторами проходящего в Новосибирске форума "Технопром-2024" являются правительство РФ, правительство Новосибирской области, Сибирское отделение РАН и Новосибирский государственный университет. Форум в 11-й раз объединил на своей площадке более 12 тысяч представителей научно-образовательных и инжиниринговых центров, передовых инженерных школ, кампусов, научных институтов, руководителей органов государственной власти, инвесторов и технологичных предпринимателей из всех регионов России.
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технологии, россия, вэб.рф (вэб)
Технологии, Россия, ВЭБ.РФ (ВЭБ)

Зампред ВЭБ.РФ Дроздов: патент дает конкурентное преимущество на рынке

© iStock.com / gorodenkoffИнженер во время работы на производстве
Инженер во время работы на производстве - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© iStock.com / gorodenkoff
Инженер во время работы на производстве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Получение патентов для компаний не является самоцелью — они дают конкурентное преимущество на рынке, заявил заместитель председателя ВЭБ.РФ Игорь Дроздов на форуме "Технопром-2024".
"Часто в дискуссии мы забываем, для чего получаем патенты. Вряд ли же это самоцель. Для чего нам нужно много патентов? Конечно, если мы будем выдавать различные субсидии и предоставлять налоговые льготы, у нас их будет много. Но, наверное, все-таки цель не в этом, а в каком-то экономическом эффекте", – отметил Дроздов, слова которого привели в ВЭБе.
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Он добавил, что интеллектуальная собственность является монополией, которая позволяет устранять других игроков с рынка.
"Надо сразу отдавать себе отчет в том, что интеллектуальная собственность работает только в конкурентных отраслях и рынках, где используется модель так называемых открытых инноваций, то есть кооперации между крупными и малыми компаниями", – пояснил заместитель председателя госкорпорации развития.
По словам Дроздова, когда крупные компании будут полагаться не только на свои разработки, а будут готовы вступать в технологическую кооперацию с малым и средним бизнесом, это тоже будет развивать институт интеллектуальной собственности. Небольшие предприятия будут конкурировать между собой для того, чтобы оказаться партнёрами крупных.
Как отметил зампред ВЭБ.РФ, сейчас вузы в основном работают либо с крупными компаниями, либо с государством по модели НИОКР. Действует краткосрочная мотивация: разработчики выполняют задачу, за что получают деньги.
"Патентование может обеспечить долгосрочную мотивацию, когда и вуз, и сотрудник-разработчик получают роялти в течение всего срока действия патента. Но для этого должны быть созданы необходимые организационные условия, должны работать центры трансфера технологий, которые будут иметь устойчивые связи с индустрией. Нужно правильно отбирать, что патентовать, а что нет", – подчеркнул Дроздов.
Организаторами проходящего в Новосибирске форума "Технопром-2024" являются правительство РФ, правительство Новосибирской области, Сибирское отделение РАН и Новосибирский государственный университет. Форум в 11-й раз объединил на своей площадке более 12 тысяч представителей научно-образовательных и инжиниринговых центров, передовых инженерных школ, кампусов, научных институтов, руководителей органов государственной власти, инвесторов и технологичных предпринимателей из всех регионов России.
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