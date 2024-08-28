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"Нужно говорить с Россией". Ближайший партнер Киева готовится к поражению - РИА Новости, 28.08.2024
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08:00 28.08.2024 (обновлено: 08:02 28.08.2024)
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"Нужно говорить с Россией". Ближайший партнер Киева готовится к поражению
"Нужно говорить с Россией". Ближайший партнер Киева готовится к поражению - РИА Новости, 28.08.2024
"Нужно говорить с Россией". Ближайший партнер Киева готовится к поражению
Немецкая помощь Украине сокращается — в следующем году дадут всего четыре миллиарда евро. За это канцлера Олафа Шольца обвиняют чуть ли не в попытке... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T08:00
2024-08-28T08:02
в мире
украина
германия
олаф шольц
жозеп боррель
хдс/хсс
сара вагенкнехт
политика
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Виктор Жданов. Немецкая помощь Украине сокращается — в следующем году дадут всего четыре миллиарда евро. За это канцлера Олафа Шольца обвиняют чуть ли не в попытке восстановить отношения с Москвой. В то же время внутри страны накануне региональных выборов международная повестка выходит на передний план. Что скрывается за намерениями Берлина — в материале РИА Новости.Возмутитель спокойствияЗапад серьезно озаботился таким поворотом. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что урезание финансирования со стороны Германии "вызывает значительное беспокойство". ФРГ — ведущая сила ЕС в военном и финансовом обеспечении Украины. С февраля 2022 по июнь 2024 года немцы потратили на Киев 14,7 миллиарда евро. Без Берлина Брюсселю придется трудно.Шольц уверяет, что особо ничего не изменилось: Германия продолжит помогать Украине "столько, сколько потребуется". Но партнеры сомневаются.Все это происходит на фоне острых разногласий по поводу бюджета, а также публикации доказательств, что именно киевский режим стоит за взрывом газопроводов между Россией и Германией.Как отмечают западные обозреватели, средств у немцев достаточно. Четыре миллиарда евро — всего 0,1 процента ВВП. Значит, дело не столько в дефиците ресурсов, сколько во внутренней политике и усилении оппозиции.Проблемная позицияСара Вагенкнехт полагает, что именно она и ее партия заставили официальный Берлин скорректировать позицию. "Мы уже оказываем влияние, хотя еще не у власти", — заявила она. Ее призывы прекратить вооружать Украину воспринимают в кабинете Шольца с раздражением, но совсем проигнорировать не могут. За "Союзом Сары Вагенкнехт" — миллионы избирателей.А население все больше боится втягивания Германии в украинский конфликт. По данным Института изучения общественного мнения Insa, 45 процентов немцев "очень сильно опасаются" такого сценария или просто "опасаются". Причем показатель в восточных землях — 55, в западных — 37.По поводу мирных переговоров с Россией: 33 процента — "абсолютно за", 35 — "в некоторой степени за". Категорически против только семь процентов. За прекращение поставок вооружений — 65."Мирную" повестку частично подхватили и христианские демократы, ярые сторонники киевского режима. Лидер ХДС в парламенте Тюрингии Марио Фойгт потребовал более активной дипломатии."А ведь нас ругали именно за это", — тут же указала Вагенкнехт.Премьер Саксонии, христианский демократ Михаэль Кречмер недавно выступил против вооружения Украины и неожиданно сообщил, что уже два года твердит о необходимости дипломатического общения с Россией.Берлинский маневрБританские СМИ возмущены новостями из Берлина и подозревают "предательство". Хотя Шольц ни слова не обронил о возможности разговора с Москвой."Вряд ли он намерен нормализовать отношения с Россией через сокращение помощи Украине. Именно он, а не кто-либо другой из немецких лидеров их испортил", — подчеркивает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. Сейчас главное для Берлина — сентябрьские выборы в федеральных землях на востоке страны, продолжает он. Это наиболее экономически развитые регионы бывшей ГДР.Рейтинг "Союза Сары Вагенкнехт", по результатам опроса Forsa, — 13 процентов в Саксонии и 18 — в Тюрингии. У "Альтернативы для Германии" (АдГ), продвигающей схожую внешнеполитическую программу, — по 30 процентов в обеих землях.За ХДС готовы проголосовать 33 процента в Саксонии и 21 — в Тюрингии. Блокироваться с АдГ там не собираются.У Социал-демократической партии (СДПГ), которая входит в правящую коалицию, в Саксонии — семь процентов, в Тюрингии — шесть. Для Шольца это полный провал. Немецкий политолог Карстен Кошмидер уверен: напрямую местные выборы изменить внешнюю политику не в состоянии, но на общую политическую ситуацию в стране повлияют. Все внимательно следят за рейтингами "Союза Сары Вагенкнехт" и "Альтернативы для Германии"."Маловероятно, что правящая коалиция прислушалась к Вагенкнехт, — отмечает в беседе с РИА Новости доцент кафедры Европейского права МГИМО Николай Топорнин. — Пока у нее нет даже собственной фракции и ее политические перспективы туманны. Тут скорее целый набор факторов. Лидирует ХДС. Высокие показатели и у АдГ. Рейтинги и социал-демократов, и "Зеленых", и свободных демократов, которые входят в правящую коалицию, скатились вниз. Поэтому Шольц пытается перехватить лозунги, в первую очередь — у ХДС".Экономические сложности есть, но опасаться партнерам нечего, добавляет эксперт. Шольц лишь рассчитывает, сэкономив сейчас, создать возможность для экономического роста в будущем. Германия продолжит выполнять все, что требуют и в ЕС, и в НАТО. Украину Берлин без оружия и денег не оставит.
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в мире, украина, германия, олаф шольц, жозеп боррель, хдс/хсс, сара вагенкнехт, политика
В мире, Украина, Германия, Олаф Шольц, Жозеп Боррель, ХДС/ХСС, Сара Вагенкнехт, Политика
"Нужно говорить с Россией". Ближайший партнер Киева готовится к поражению

Политолог Топорнин: Шольц хочет перехватить лозунги оппозиции

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Виктор Жданов. Немецкая помощь Украине сокращается — в следующем году дадут всего четыре миллиарда евро. За это канцлера Олафа Шольца обвиняют чуть ли не в попытке восстановить отношения с Москвой. В то же время внутри страны накануне региональных выборов международная повестка выходит на передний план. Что скрывается за намерениями Берлина — в материале РИА Новости.

Возмутитель спокойствия

Запад серьезно озаботился таким поворотом. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что урезание финансирования со стороны Германии "вызывает значительное беспокойство". ФРГ — ведущая сила ЕС в военном и финансовом обеспечении Украины. С февраля 2022 по июнь 2024 года немцы потратили на Киев 14,7 миллиарда евро. Без Берлина Брюсселю придется трудно.
© Britta PedersenВладимир Зеленский и Олаф Шольц на конференции по восстановлению Украины в Берлине
Владимир Зеленский и Олаф Шольц на конференции по восстановлению Украины в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Britta Pedersen
Владимир Зеленский и Олаф Шольц на конференции по восстановлению Украины в Берлине
Шольц уверяет, что особо ничего не изменилось: Германия продолжит помогать Украине "столько, сколько потребуется". Но партнеры сомневаются.
Все это происходит на фоне острых разногласий по поводу бюджета, а также публикации доказательств, что именно киевский режим стоит за взрывом газопроводов между Россией и Германией.
Как отмечают западные обозреватели, средств у немцев достаточно. Четыре миллиарда евро — всего 0,1 процента ВВП. Значит, дело не столько в дефиците ресурсов, сколько во внутренней политике и усилении оппозиции.

Проблемная позиция

Сара Вагенкнехт полагает, что именно она и ее партия заставили официальный Берлин скорректировать позицию. "Мы уже оказываем влияние, хотя еще не у власти", — заявила она. Ее призывы прекратить вооружать Украину воспринимают в кабинете Шольца с раздражением, но совсем проигнорировать не могут. За "Союзом Сары Вагенкнехт" — миллионы избирателей.
© AP Photo / Michael SohnСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Michael Sohn
Сара Вагенкнехт
А население все больше боится втягивания Германии в украинский конфликт. По данным Института изучения общественного мнения Insa, 45 процентов немцев "очень сильно опасаются" такого сценария или просто "опасаются". Причем показатель в восточных землях — 55, в западных — 37.
По поводу мирных переговоров с Россией: 33 процента — "абсолютно за", 35 — "в некоторой степени за". Категорически против только семь процентов. За прекращение поставок вооружений — 65.
"Мирную" повестку частично подхватили и христианские демократы, ярые сторонники киевского режима. Лидер ХДС в парламенте Тюрингии Марио Фойгт потребовал более активной дипломатии.
"А ведь нас ругали именно за это", — тут же указала Вагенкнехт.
© РИА НовостиУчастники акции против поставок оружия на Украину, за отставку правительства и проведение досрочных выборов. Кадр видео
Участники акции протеста против поставок оружия на Украину, за отставку правительства и проведение досрочных выборов. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости
Участники акции против поставок оружия на Украину, за отставку правительства и проведение досрочных выборов. Кадр видео
Премьер Саксонии, христианский демократ Михаэль Кречмер недавно выступил против вооружения Украины и неожиданно сообщил, что уже два года твердит о необходимости дипломатического общения с Россией.

Берлинский маневр

Британские СМИ возмущены новостями из Берлина и подозревают "предательство". Хотя Шольц ни слова не обронил о возможности разговора с Москвой.
"Вряд ли он намерен нормализовать отношения с Россией через сокращение помощи Украине. Именно он, а не кто-либо другой из немецких лидеров их испортил", — подчеркивает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. Сейчас главное для Берлина — сентябрьские выборы в федеральных землях на востоке страны, продолжает он. Это наиболее экономически развитые регионы бывшей ГДР.
© AP Photo / Michael ProbstПредвыборный плакат с портретом канцлера Германии Олафа Шольца во Франкфурте
Предвыборный плакат с портретом канцлера Германии Олафа Шольца во Франкфурте - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Michael Probst
Предвыборный плакат с портретом канцлера Германии Олафа Шольца во Франкфурте
Рейтинг "Союза Сары Вагенкнехт", по результатам опроса Forsa, — 13 процентов в Саксонии и 18 — в Тюрингии. У "Альтернативы для Германии" (АдГ), продвигающей схожую внешнеполитическую программу, — по 30 процентов в обеих землях.
За ХДС готовы проголосовать 33 процента в Саксонии и 21 — в Тюрингии. Блокироваться с АдГ там не собираются.
У Социал-демократической партии (СДПГ), которая входит в правящую коалицию, в Саксонии — семь процентов, в Тюрингии — шесть. Для Шольца это полный провал.
Немецкий политолог Карстен Кошмидер уверен: напрямую местные выборы изменить внешнюю политику не в состоянии, но на общую политическую ситуацию в стране повлияют. Все внимательно следят за рейтингами "Союза Сары Вагенкнехт" и "Альтернативы для Германии".
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
"Маловероятно, что правящая коалиция прислушалась к Вагенкнехт, — отмечает в беседе с РИА Новости доцент кафедры Европейского права МГИМО Николай Топорнин. — Пока у нее нет даже собственной фракции и ее политические перспективы туманны. Тут скорее целый набор факторов. Лидирует ХДС. Высокие показатели и у АдГ. Рейтинги и социал-демократов, и "Зеленых", и свободных демократов, которые входят в правящую коалицию, скатились вниз. Поэтому Шольц пытается перехватить лозунги, в первую очередь — у ХДС".
Экономические сложности есть, но опасаться партнерам нечего, добавляет эксперт. Шольц лишь рассчитывает, сэкономив сейчас, создать возможность для экономического роста в будущем. Германия продолжит выполнять все, что требуют и в ЕС, и в НАТО. Украину Берлин без оружия и денег не оставит.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
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