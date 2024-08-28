https://ria.ru/20240828/otpusk-1968868300.html

В Госдуму внесут проект о дополнительных днях отпуска для ряда профессий

В Госдуму внесут проект о дополнительных днях отпуска для ряда профессий - РИА Новости, 28.08.2024

В Госдуму внесут проект о дополнительных днях отпуска для ряда профессий

В Госдуму внесут законопроект о дополнительных днях отпуска для профессий с наибольшим уровнем стресса, сообщил РИА Новости вице-спикер ГД Борис Чернышов... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T01:17

2024-08-28T01:17

2024-08-28T01:17

общество

россия

борис чернышов (депутат)

госдума рф

superjob

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958708025_314:0:3955:2048_1920x0_80_0_0_1ff4d6e5374fd25e363084d64094aff4.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В Госдуму внесут законопроект о дополнительных днях отпуска для профессий с наибольшим уровнем стресса, сообщил РИА Новости вице-спикер ГД Борис Чернышов (ЛДПР). Ранее аналитики SuperJob подсчитали для РИА Новости, что каждый третий россиянин хотя бы раз проливал слезы на работе: чаще всего этим "страдают" представительницы прекрасного пола - работа вызывала эмоции грусти у 52% женщин и 7% мужчин. "В осеннюю сессию вернусь к теме защиты чести и достоинства учителей, а также буду вносить законопроект о дополнительных днях отпуска для наиболее стрессогенных профессий", - сказал Чернышов. По словам вице-спикера Госдумы, опрос SuperJob косвенно подтвердил, что школьные учителя – это одна из самых эмоционально сложных и стрессовых профессий в России. "Во-первых, эта специальность прямо указана в числе самых плачущих, во-вторых, согласно опросу, на работе гораздо чаще плачут женщины, а именно они составляют абсолютное большинство в системе российского образования – 80-90% сотрудников, особенно в младшей школе", - отметил он. Парламентарий подчеркнул, что хорошо известны причины их стресса, который доводит до слёз. По его словам, ими являются низкая правовая защищённость и профессиональное выгорание. "Учителям часто нечего противопоставить родителям, которые ведут себя по-хамски, и некоторым детям, которые наглеют от безнаказанности, беззащитны они и перед администрациями школ и чиновниками. Кроме того, учителя находятся под строгим социальным надзором. За их "моральным обликом" следят как администрации учебных заведений, так и представители подчас избыточно активной общественности", - считает Чернышов.

https://ria.ru/20240808/putin-1965032889.html

https://ria.ru/20240822/gosavtoinspektsiya-1966666923.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, борис чернышов (депутат), госдума рф, superjob