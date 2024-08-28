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В Госдуму внесут проект о дополнительных днях отпуска для ряда профессий - РИА Новости, 28.08.2024
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01:17 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/otpusk-1968868300.html
В Госдуму внесут проект о дополнительных днях отпуска для ряда профессий
В Госдуму внесут проект о дополнительных днях отпуска для ряда профессий - РИА Новости, 28.08.2024
В Госдуму внесут проект о дополнительных днях отпуска для ряда профессий
В Госдуму внесут законопроект о дополнительных днях отпуска для профессий с наибольшим уровнем стресса, сообщил РИА Новости вице-спикер ГД Борис Чернышов... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T01:17
2024-08-28T01:17
общество
россия
борис чернышов (депутат)
госдума рф
superjob
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В Госдуму внесут законопроект о дополнительных днях отпуска для профессий с наибольшим уровнем стресса, сообщил РИА Новости вице-спикер ГД Борис Чернышов (ЛДПР). Ранее аналитики SuperJob подсчитали для РИА Новости, что каждый третий россиянин хотя бы раз проливал слезы на работе: чаще всего этим "страдают" представительницы прекрасного пола - работа вызывала эмоции грусти у 52% женщин и 7% мужчин. "В осеннюю сессию вернусь к теме защиты чести и достоинства учителей, а также буду вносить законопроект о дополнительных днях отпуска для наиболее стрессогенных профессий", - сказал Чернышов. По словам вице-спикера Госдумы, опрос SuperJob косвенно подтвердил, что школьные учителя – это одна из самых эмоционально сложных и стрессовых профессий в России. "Во-первых, эта специальность прямо указана в числе самых плачущих, во-вторых, согласно опросу, на работе гораздо чаще плачут женщины, а именно они составляют абсолютное большинство в системе российского образования – 80-90% сотрудников, особенно в младшей школе", - отметил он. Парламентарий подчеркнул, что хорошо известны причины их стресса, который доводит до слёз. По его словам, ими являются низкая правовая защищённость и профессиональное выгорание. "Учителям часто нечего противопоставить родителям, которые ведут себя по-хамски, и некоторым детям, которые наглеют от безнаказанности, беззащитны они и перед администрациями школ и чиновниками. Кроме того, учителя находятся под строгим социальным надзором. За их "моральным обликом" следят как администрации учебных заведений, так и представители подчас избыточно активной общественности", - считает Чернышов.
https://ria.ru/20240808/putin-1965032889.html
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общество, россия, борис чернышов (депутат), госдума рф, superjob
Общество, Россия, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ, SuperJob
В Госдуму внесут проект о дополнительных днях отпуска для ряда профессий

В ГД внесут проект о дополнительных днях отпуска для самых стрессовых профессий

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФойе Государственной Думы РФ
Фойе Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В Госдуму внесут законопроект о дополнительных днях отпуска для профессий с наибольшим уровнем стресса, сообщил РИА Новости вице-спикер ГД Борис Чернышов (ЛДПР).
Ранее аналитики SuperJob подсчитали для РИА Новости, что каждый третий россиянин хотя бы раз проливал слезы на работе: чаще всего этим "страдают" представительницы прекрасного пола - работа вызывала эмоции грусти у 52% женщин и 7% мужчин.
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"В осеннюю сессию вернусь к теме защиты чести и достоинства учителей, а также буду вносить законопроект о дополнительных днях отпуска для наиболее стрессогенных профессий", - сказал Чернышов.
По словам вице-спикера Госдумы, опрос SuperJob косвенно подтвердил, что школьные учителя – это одна из самых эмоционально сложных и стрессовых профессий в России.
"Во-первых, эта специальность прямо указана в числе самых плачущих, во-вторых, согласно опросу, на работе гораздо чаще плачут женщины, а именно они составляют абсолютное большинство в системе российского образования – 80-90% сотрудников, особенно в младшей школе", - отметил он.
Парламентарий подчеркнул, что хорошо известны причины их стресса, который доводит до слёз. По его словам, ими являются низкая правовая защищённость и профессиональное выгорание.
"Учителям часто нечего противопоставить родителям, которые ведут себя по-хамски, и некоторым детям, которые наглеют от безнаказанности, беззащитны они и перед администрациями школ и чиновниками. Кроме того, учителя находятся под строгим социальным надзором. За их "моральным обликом" следят как администрации учебных заведений, так и представители подчас избыточно активной общественности", - считает Чернышов.
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