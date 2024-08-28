https://ria.ru/20240828/obstrel-1969079390.html

При обстреле Дзержинска в ДНР пострадал мирный житель

При обстреле Дзержинска в ДНР пострадал мирный житель - РИА Новости, 28.08.2024

При обстреле Дзержинска в ДНР пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал при обстреле Дзержинска городского округа Горловка в ДНР, сообщил мэр Иван Приходько. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T22:16

2024-08-28T22:16

2024-08-28T22:16

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

сцкк

вооруженные силы украины

стирол

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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Дзержинска городского округа Горловка в ДНР, сообщил мэр Иван Приходько. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка", - написал он в Telegram-канале. Ранее в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили по Горловке не менее 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и сбросили взрывоопасные предметы с беспилотников. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240505/gorlovka-1944004432.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, происшествия