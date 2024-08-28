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При обстреле Дзержинска в ДНР пострадал мирный житель
При обстреле Дзержинска в ДНР пострадал мирный житель - РИА Новости, 28.08.2024
При обстреле Дзержинска в ДНР пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал при обстреле Дзержинска городского округа Горловка в ДНР, сообщил мэр Иван Приходько. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T22:16
2024-08-28T22:16
2024-08-28T22:16
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
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иван приходько
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Дзержинска городского округа Горловка в ДНР, сообщил мэр Иван Приходько. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка", - написал он в Telegram-канале. Ранее в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили по Горловке не менее 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и сбросили взрывоопасные предметы с беспилотников. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол, Происшествия
При обстреле Дзержинска в ДНР пострадал мирный житель
Приходько: при обстреле Дзержинска в ДНР пострадал мирный житель