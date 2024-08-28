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Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника - РИА Новости, 28.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:41 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/obstrel-1969050344.html
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника - РИА Новости, 28.08.2024
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Никитовский район Горловки, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T18:41
2024-08-28T18:41
специальная военная операция на украине
сцкк
вооруженные силы украины
стирол
донецкая народная республика
украина
горловка
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Никитовский район Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 18.10 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Кроме того, ВСУ в 13.40 выпустили по центру Горловки два снаряда калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html
донецкая народная республика
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сцкк, вооруженные силы украины, стирол, донецкая народная республика, украина, горловка, в мире
Специальная военная операция на Украине, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, В мире
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника

СЦКК ДНР: ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Горловку

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Никитовский район Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 18.10 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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Кроме того, ВСУ в 13.40 выпустили по центру Горловки два снаряда калибром 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеСЦККВооруженные силы УкраиныСтиролДонецкая Народная РеспубликаУкраинаГорловкаВ мире
 
 
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