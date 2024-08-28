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ВСУ атаковали село Новостроевка-Первая в Белгородской области
ВСУ атаковали село Новостроевка-Первая в Белгородской области - РИА Новости, 28.08.2024
ВСУ атаковали село Новостроевка-Первая в Белгородской области
Село Новостроевка-Первая в Белгородской области подверглось атаке беспилотников ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T08:12
2024-08-28T08:12
2024-08-28T08:12
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Село Новостроевка-Первая в Белгородской области подверглось атаке беспилотников ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Село Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью беспилотников. По предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал. В результате полностью сгорели два частных дома, надворная постройка и три автомобиля, еще один частный дом поврежден", - написал глава региона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали село Новостроевка-Первая в Белгородской области
Гладков: село Новостроевка-Первая в Белгородской области подверглось атаке БПЛА