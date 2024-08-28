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ВСУ атаковали село Новостроевка-Первая в Белгородской области - РИА Новости, 28.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:12 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/obstrel-1968888385.html
ВСУ атаковали село Новостроевка-Первая в Белгородской области
ВСУ атаковали село Новостроевка-Первая в Белгородской области - РИА Новости, 28.08.2024
ВСУ атаковали село Новостроевка-Первая в Белгородской области
Село Новостроевка-Первая в Белгородской области подверглось атаке беспилотников ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T08:12
2024-08-28T08:12
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Село Новостроевка-Первая в Белгородской области подверглось атаке беспилотников ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Село Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью беспилотников. По предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал. В результате полностью сгорели два частных дома, надворная постройка и три автомобиля, еще один частный дом поврежден", - написал глава региона.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали село Новостроевка-Первая в Белгородской области

Гладков: село Новостроевка-Первая в Белгородской области подверглось атаке БПЛА

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Село Новостроевка-Первая в Белгородской области подверглось атаке беспилотников ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Село Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью беспилотников. По предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал. В результате полностью сгорели два частных дома, надворная постройка и три автомобиля, еще один частный дом поврежден", - написал глава региона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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