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ВСУ атаковали село Новостроевка-Первая в Белгородской области

ВСУ атаковали село Новостроевка-Первая в Белгородской области - РИА Новости, 28.08.2024

ВСУ атаковали село Новостроевка-Первая в Белгородской области

Село Новостроевка-Первая в Белгородской области подверглось атаке беспилотников ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T08:12

2024-08-28T08:12

2024-08-28T08:12

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Село Новостроевка-Первая в Белгородской области подверглось атаке беспилотников ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Село Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью беспилотников. По предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал. В результате полностью сгорели два частных дома, надворная постройка и три автомобиля, еще один частный дом поврежден", - написал глава региона.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины