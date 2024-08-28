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"Фонд Клуни за справедливость" внесли в перечень нежелательных в России НПО
"Фонд Клуни за справедливость" внесли в перечень нежелательных в России НПО - РИА Новости, 28.08.2024
"Фонд Клуни за справедливость" внесли в перечень нежелательных в России НПО
Министерство юстиции РФ внесло "Фонд Клуни за справедливость" в перечень неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной в России,... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T18:02
2024-08-28T18:02
2024-08-28T18:02
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Министерство юстиции РФ внесло "Фонд Клуни за справедливость" в перечень неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной в России, сообщается на сайте ведомства. "Clooney Foundation for Justice ("Фонд Клуни за справедливость") США", - следует из перечня. Также в реестр внесена немецкая НПО "Депутаты Мирной России", которая была признана нежелательной по решению Генпрокуратуры 13 августа. Ранее Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность фонда Клуни. По данным ведомства, организация была основана в Нью-Йорке актером Джорджем Клуни и его супругой, считающей себя адвокатом в области международного права. Как уточняли в Генпрокуратуре, фонд Клуни проводит работу, направленную на дискредитацию России, активно поддерживает покинувших страну лжепатриотов, участников запрещенных экстремистских объединений и террористических организаций. Прикрываясь гуманитарными идеями, фонд, отмечало ведомство, продвигают инициативы уголовного преследования высшего руководства РФ и тиражируют негативные псевдоэкспертные оценки российского законодательства об иностранных агентах и НПО.
https://ria.ru/20240718/minyust-1960547977.html
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генеральная прокуратура рф, джордж клуни, россия, нью-йорк (город), общество
Генеральная прокуратура РФ, Джордж Клуни, Россия, Нью-Йорк (город), Общество
"Фонд Клуни за справедливость" внесли в перечень нежелательных в России НПО
Минюст внес "Фонд Клуни за справедливость" в перечень нежелательных в России НПО