https://ria.ru/20240828/npo-1969043453.html

"Фонд Клуни за справедливость" внесли в перечень нежелательных в России НПО

"Фонд Клуни за справедливость" внесли в перечень нежелательных в России НПО - РИА Новости, 28.08.2024

"Фонд Клуни за справедливость" внесли в перечень нежелательных в России НПО

Министерство юстиции РФ внесло "Фонд Клуни за справедливость" в перечень неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной в России,... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T18:02

2024-08-28T18:02

2024-08-28T18:02

генеральная прокуратура рф

джордж клуни

россия

нью-йорк (город)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855737350_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_861cc70df0561342a8f2626992a90cda.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Министерство юстиции РФ внесло "Фонд Клуни за справедливость" в перечень неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной в России, сообщается на сайте ведомства. "Clooney Foundation for Justice ("Фонд Клуни за справедливость") США", - следует из перечня. Также в реестр внесена немецкая НПО "Депутаты Мирной России", которая была признана нежелательной по решению Генпрокуратуры 13 августа. Ранее Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность фонда Клуни. По данным ведомства, организация была основана в Нью-Йорке актером Джорджем Клуни и его супругой, считающей себя адвокатом в области международного права. Как уточняли в Генпрокуратуре, фонд Клуни проводит работу, направленную на дискредитацию России, активно поддерживает покинувших страну лжепатриотов, участников запрещенных экстремистских объединений и террористических организаций. Прикрываясь гуманитарными идеями, фонд, отмечало ведомство, продвигают инициативы уголовного преследования высшего руководства РФ и тиражируют негативные псевдоэкспертные оценки российского законодательства об иностранных агентах и НПО.

https://ria.ru/20240718/minyust-1960547977.html

https://ria.ru/20240825/durov-1968301675.html

россия

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

генеральная прокуратура рф, джордж клуни, россия, нью-йорк (город), общество