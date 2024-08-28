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"Фонд Клуни за справедливость" внесли в перечень нежелательных в России НПО - РИА Новости, 28.08.2024
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18:02 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/npo-1969043453.html
"Фонд Клуни за справедливость" внесли в перечень нежелательных в России НПО
"Фонд Клуни за справедливость" внесли в перечень нежелательных в России НПО - РИА Новости, 28.08.2024
"Фонд Клуни за справедливость" внесли в перечень нежелательных в России НПО
Министерство юстиции РФ внесло "Фонд Клуни за справедливость" в перечень неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной в России,... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T18:02
2024-08-28T18:02
генеральная прокуратура рф
джордж клуни
россия
нью-йорк (город)
общество
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Министерство юстиции РФ внесло "Фонд Клуни за справедливость" в перечень неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной в России, сообщается на сайте ведомства. "Clooney Foundation for Justice ("Фонд Клуни за справедливость") США", - следует из перечня. Также в реестр внесена немецкая НПО "Депутаты Мирной России", которая была признана нежелательной по решению Генпрокуратуры 13 августа. Ранее Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность фонда Клуни. По данным ведомства, организация была основана в Нью-Йорке актером Джорджем Клуни и его супругой, считающей себя адвокатом в области международного права. Как уточняли в Генпрокуратуре, фонд Клуни проводит работу, направленную на дискредитацию России, активно поддерживает покинувших страну лжепатриотов, участников запрещенных экстремистских объединений и террористических организаций. Прикрываясь гуманитарными идеями, фонд, отмечало ведомство, продвигают инициативы уголовного преследования высшего руководства РФ и тиражируют негативные псевдоэкспертные оценки российского законодательства об иностранных агентах и НПО.
https://ria.ru/20240718/minyust-1960547977.html
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генеральная прокуратура рф, джордж клуни, россия, нью-йорк (город), общество
Генеральная прокуратура РФ, Джордж Клуни, Россия, Нью-Йорк (город), Общество
"Фонд Клуни за справедливость" внесли в перечень нежелательных в России НПО

Минюст внес "Фонд Клуни за справедливость" в перечень нежелательных в России НПО

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства юстиции
Здание Министерства юстиции - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Министерства юстиции. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Министерство юстиции РФ внесло "Фонд Клуни за справедливость" в перечень неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной в России, сообщается на сайте ведомства.
"Clooney Foundation for Justice ("Фонд Клуни за справедливость") США", - следует из перечня.
Здание министерства юстиции Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
The Moscow Times* и Фонд Карнеги* внесли в список нежелательных НПО
18 июля, 17:31
Также в реестр внесена немецкая НПО "Депутаты Мирной России", которая была признана нежелательной по решению Генпрокуратуры 13 августа.
Ранее Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность фонда Клуни. По данным ведомства, организация была основана в Нью-Йорке актером Джорджем Клуни и его супругой, считающей себя адвокатом в области международного права. Как уточняли в Генпрокуратуре, фонд Клуни проводит работу, направленную на дискредитацию России, активно поддерживает покинувших страну лжепатриотов, участников запрещенных экстремистских объединений и террористических организаций. Прикрываясь гуманитарными идеями, фонд, отмечало ведомство, продвигают инициативы уголовного преследования высшего руководства РФ и тиражируют негативные псевдоэкспертные оценки российского законодательства об иностранных агентах и НПО.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Захарова обратилась к западным НПО с резким вопросом после ареста Дурова
25 августа, 02:19
 
Генеральная прокуратура РФДжордж КлуниРоссияНью-Йорк (город)Общество
 
 
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