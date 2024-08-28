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Самолеты, следующие в аэропорт Нижнекамска, направили на запасные аэродромы - РИА Новости, 28.08.2024
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11:48 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/nizhnekamsk-1968925167.html
Самолеты, следующие в аэропорт Нижнекамска, направили на запасные аэродромы
Самолеты, следующие в аэропорт Нижнекамска, направили на запасные аэродромы - РИА Новости, 28.08.2024
Самолеты, следующие в аэропорт Нижнекамска, направили на запасные аэродромы
Режим "Ковер" действует в аэропорту Нижнекамска, самолеты перенаправлены на запасные аэродромы, в частности в Чебоксары, сообщили РИА Новости в воздушной... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T11:48
2024-08-28T11:48
нижнекамск
казань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
республика татарстан (татарстан)
россия
происшествия
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КАЗАНЬ, 28 авг - РИА Новости. Режим "Ковер" действует в аэропорту Нижнекамска, самолеты перенаправлены на запасные аэродромы, в частности в Чебоксары, сообщили РИА Новости в воздушной гавани. Ранее Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 9.00 среды введены временные ограничения на работу аэропорта Нижнекамска (Бегишево). С 7.00 аналогичные ограничения действуют в аэропорту Казани. "В настоящее время рейс из Санкт-Петербурга ушел на запасной в аэропорт Чебоксары - по причине режима "Ковер" в Бегишево", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что пока на запасной аэродром перенаправлен только один рейс, летевший в Бегишево.
https://ria.ru/20240828/kirov-1968924189.html
нижнекамск
казань
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россия
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нижнекамск, казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), республика татарстан (татарстан), россия, происшествия
Нижнекамск, Казань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Республика Татарстан (Татарстан), Россия, Происшествия
Самолеты, следующие в аэропорт Нижнекамска, направили на запасные аэродромы

В аэропорту Нижнекамска ввели режим "Ковер", рейсы следуют на запасные аэродромы

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВзлетно-посадочная полоса
Взлетно-посадочная полоса - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Взлетно-посадочная полоса. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 28 авг - РИА Новости. Режим "Ковер" действует в аэропорту Нижнекамска, самолеты перенаправлены на запасные аэродромы, в частности в Чебоксары, сообщили РИА Новости в воздушной гавани.
Ранее Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 9.00 среды введены временные ограничения на работу аэропорта Нижнекамска (Бегишево). С 7.00 аналогичные ограничения действуют в аэропорту Казани.
"В настоящее время рейс из Санкт-Петербурга ушел на запасной в аэропорт Чебоксары - по причине режима "Ковер" в Бегишево", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что пока на запасной аэродром перенаправлен только один рейс, летевший в Бегишево.
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НижнекамскКазаньФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Республика Татарстан (Татарстан)РоссияПроисшествия
 
 
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