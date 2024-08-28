https://ria.ru/20240828/nefteprodukty-1969061520.html

Минэнерго прокомментировало закрытие данных по производству нефтепродуктов

Минэнерго прокомментировало закрытие данных по производству нефтепродуктов - РИА Новости, 28.08.2024

Минэнерго прокомментировало закрытие данных по производству нефтепродуктов

Данные о производстве нефтепродуктов в России, которые публикует Росстат, могут быть использованы для необоснованного давления на рынок и создания... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T19:38

2024-08-28T19:38

2024-08-28T19:38

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Данные о производстве нефтепродуктов в России, которые публикует Росстат, могут быть использованы для необоснованного давления на рынок и создания искусственного ажиотажа, заявили РИА Новости в Минэнерго РФ, комментируя закрытие статистики по выпуску топлива. Росстат закрыл данные о производстве нефтепродуктов, в частности, дизельного топлива, прямогонного бензина (используется как сырье в нефтехимии) и сжиженного пропана и бутана. Из ежемесячной статистики Росстата, опубликованной ведомством в среду, в таблицах о промышленном производстве в январе-июле пропали данные о производстве нефтепродуктов. "Зачастую статистические данные о производстве моторных топлив, публикуемые Росстатом, могут быть использованы для необоснованного давления на рынок и создания искусственного ажиотажа. Это может оказать негативное влияние на внутренний рынок", - сообщили агентству в министерстве. В мае Минэнерго РФ уже скрывало ежемесячную статистику Росстата по выпуску бензина, а также недельные данные по производству автомобильного топлива. Как тогда объясняли РИА Новости в министерстве, решение было принято для обеспечения информационной безопасности рынка. Учитывая геополитическую ситуацию, раскрытие такой информации может дать повод для манипулирования рынком его недобросовестным участникам, отмечали там.

https://ria.ru/20240828/benzin--1969059242.html

https://ria.ru/20240815/benzin-1966286107.html

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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство энергетики рф (минэнерго россии)