https://ria.ru/20240828/nefteprodukty-1969061520.html
Минэнерго прокомментировало закрытие данных по производству нефтепродуктов
Минэнерго прокомментировало закрытие данных по производству нефтепродуктов - РИА Новости, 28.08.2024
Минэнерго прокомментировало закрытие данных по производству нефтепродуктов
Данные о производстве нефтепродуктов в России, которые публикует Росстат, могут быть использованы для необоснованного давления на рынок и создания... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T19:38
2024-08-28T19:38
2024-08-28T19:38
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897770529_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_68b8d367d9846602b80cb6c103c9bd6f.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Данные о производстве нефтепродуктов в России, которые публикует Росстат, могут быть использованы для необоснованного давления на рынок и создания искусственного ажиотажа, заявили РИА Новости в Минэнерго РФ, комментируя закрытие статистики по выпуску топлива. Росстат закрыл данные о производстве нефтепродуктов, в частности, дизельного топлива, прямогонного бензина (используется как сырье в нефтехимии) и сжиженного пропана и бутана. Из ежемесячной статистики Росстата, опубликованной ведомством в среду, в таблицах о промышленном производстве в январе-июле пропали данные о производстве нефтепродуктов. "Зачастую статистические данные о производстве моторных топлив, публикуемые Росстатом, могут быть использованы для необоснованного давления на рынок и создания искусственного ажиотажа. Это может оказать негативное влияние на внутренний рынок", - сообщили агентству в министерстве. В мае Минэнерго РФ уже скрывало ежемесячную статистику Росстата по выпуску бензина, а также недельные данные по производству автомобильного топлива. Как тогда объясняли РИА Новости в министерстве, решение было принято для обеспечения информационной безопасности рынка. Учитывая геополитическую ситуацию, раскрытие такой информации может дать повод для манипулирования рынком его недобросовестным участникам, отмечали там.
https://ria.ru/20240828/benzin--1969059242.html
https://ria.ru/20240815/benzin-1966286107.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897770529_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_01e6b538e2e6445914b5cf6eddeaedf3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Минэнерго прокомментировало закрытие данных по производству нефтепродуктов
Минэнерго: данные по нефтепродуктам можно использовать для давления на рынок
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Данные о производстве нефтепродуктов в России, которые публикует Росстат, могут быть использованы для необоснованного давления на рынок и создания искусственного ажиотажа, заявили РИА Новости в Минэнерго РФ, комментируя закрытие статистики по выпуску топлива.
Росстат закрыл данные о производстве нефтепродуктов, в частности, дизельного топлива, прямогонного бензина (используется как сырье в нефтехимии) и сжиженного пропана и бутана. Из ежемесячной статистики Росстата, опубликованной ведомством в среду, в таблицах о промышленном производстве в январе-июле пропали данные о производстве нефтепродуктов.
"Зачастую статистические данные о производстве моторных топлив, публикуемые Росстатом, могут быть использованы для необоснованного давления на рынок и создания искусственного ажиотажа. Это может оказать негативное влияние на внутренний рынок", - сообщили агентству в министерстве.
В мае Минэнерго РФ уже скрывало ежемесячную статистику Росстата по выпуску бензина, а также недельные данные по производству автомобильного топлива. Как тогда объясняли РИА Новости в министерстве, решение было принято для обеспечения информационной безопасности рынка. Учитывая геополитическую ситуацию, раскрытие такой информации может дать повод для манипулирования рынком его недобросовестным участникам, отмечали там.