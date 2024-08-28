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Минэнерго прокомментировало закрытие данных по производству нефтепродуктов - РИА Новости, 28.08.2024
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19:38 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/nefteprodukty-1969061520.html
Минэнерго прокомментировало закрытие данных по производству нефтепродуктов
Минэнерго прокомментировало закрытие данных по производству нефтепродуктов - РИА Новости, 28.08.2024
Минэнерго прокомментировало закрытие данных по производству нефтепродуктов
Данные о производстве нефтепродуктов в России, которые публикует Росстат, могут быть использованы для необоснованного давления на рынок и создания... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T19:38
2024-08-28T19:38
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Данные о производстве нефтепродуктов в России, которые публикует Росстат, могут быть использованы для необоснованного давления на рынок и создания искусственного ажиотажа, заявили РИА Новости в Минэнерго РФ, комментируя закрытие статистики по выпуску топлива. Росстат закрыл данные о производстве нефтепродуктов, в частности, дизельного топлива, прямогонного бензина (используется как сырье в нефтехимии) и сжиженного пропана и бутана. Из ежемесячной статистики Росстата, опубликованной ведомством в среду, в таблицах о промышленном производстве в январе-июле пропали данные о производстве нефтепродуктов. "Зачастую статистические данные о производстве моторных топлив, публикуемые Росстатом, могут быть использованы для необоснованного давления на рынок и создания искусственного ажиотажа. Это может оказать негативное влияние на внутренний рынок", - сообщили агентству в министерстве. В мае Минэнерго РФ уже скрывало ежемесячную статистику Росстата по выпуску бензина, а также недельные данные по производству автомобильного топлива. Как тогда объясняли РИА Новости в министерстве, решение было принято для обеспечения информационной безопасности рынка. Учитывая геополитическую ситуацию, раскрытие такой информации может дать повод для манипулирования рынком его недобросовестным участникам, отмечали там.
https://ria.ru/20240828/benzin--1969059242.html
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Минэнерго прокомментировало закрытие данных по производству нефтепродуктов

Минэнерго: данные по нефтепродуктам можно использовать для давления на рынок

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные вагоны-цистерны для перевозки нефти и топлива
Железнодорожные вагоны-цистерны для перевозки нефти и топлива - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Железнодорожные вагоны-цистерны для перевозки нефти и топлива. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Данные о производстве нефтепродуктов в России, которые публикует Росстат, могут быть использованы для необоснованного давления на рынок и создания искусственного ажиотажа, заявили РИА Новости в Минэнерго РФ, комментируя закрытие статистики по выпуску топлива.
Росстат закрыл данные о производстве нефтепродуктов, в частности, дизельного топлива, прямогонного бензина (используется как сырье в нефтехимии) и сжиженного пропана и бутана. Из ежемесячной статистики Росстата, опубликованной ведомством в среду, в таблицах о промышленном производстве в январе-июле пропали данные о производстве нефтепродуктов.
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"Зачастую статистические данные о производстве моторных топлив, публикуемые Росстатом, могут быть использованы для необоснованного давления на рынок и создания искусственного ажиотажа. Это может оказать негативное влияние на внутренний рынок", - сообщили агентству в министерстве.
В мае Минэнерго РФ уже скрывало ежемесячную статистику Росстата по выпуску бензина, а также недельные данные по производству автомобильного топлива. Как тогда объясняли РИА Новости в министерстве, решение было принято для обеспечения информационной безопасности рынка. Учитывая геополитическую ситуацию, раскрытие такой информации может дать повод для манипулирования рынком его недобросовестным участникам, отмечали там.
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ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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