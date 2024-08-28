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Двух сотрудников ГИБДД задержали в Москве по подозрению в получении взятки - РИА Новости, 28.08.2024
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15:29 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/mvd-1969001664.html
Двух сотрудников ГИБДД задержали в Москве по подозрению в получении взятки
Двух сотрудников ГИБДД задержали в Москве по подозрению в получении взятки - РИА Новости, 28.08.2024
Двух сотрудников ГИБДД задержали в Москве по подозрению в получении взятки
Двух сотрудников ГИБДД по Центральному административному округу Москвы задержали в столице, они подозреваются в получении взятки, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T15:29
2024-08-28T15:29
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Двух сотрудников ГИБДД по Центральному административному округу Москвы задержали в столице, они подозреваются в получении взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД РФ. "Задержаны двое сотрудников ДПС ГИБДД УВД по ЦАО, которые подозреваются в получении незаконного денежного вознаграждения от гражданина за непривлечение его к административной ответственности за нарушение ПДД", - сказали в ведомстве. Как уточнили в пресс-службе, задержанные уже отстранены от исполнения служебных обязанностей. Если их вина подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности, заключили в МВД РФ.
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Происшествия, Россия, Москва, ГИБДД МВД РФ, ЦАО
Двух сотрудников ГИБДД задержали в Москве по подозрению в получении взятки

МВД: двое сотрудников ГИБДД задержаны в Москве по подозрению в получении взятки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы в Москве
Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Двух сотрудников ГИБДД по Центральному административному округу Москвы задержали в столице, они подозреваются в получении взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД РФ.
"Задержаны двое сотрудников ДПС ГИБДД УВД по ЦАО, которые подозреваются в получении незаконного денежного вознаграждения от гражданина за непривлечение его к административной ответственности за нарушение ПДД", - сказали в ведомстве.
Как уточнили в пресс-службе, задержанные уже отстранены от исполнения служебных обязанностей. Если их вина подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности, заключили в МВД РФ.
Марат Тамбиев - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
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