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Двух сотрудников ГИБДД задержали в Москве по подозрению в получении взятки
Двух сотрудников ГИБДД задержали в Москве по подозрению в получении взятки - РИА Новости, 28.08.2024
Двух сотрудников ГИБДД задержали в Москве по подозрению в получении взятки
Двух сотрудников ГИБДД по Центральному административному округу Москвы задержали в столице, они подозреваются в получении взятки, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T15:29
2024-08-28T15:29
2024-08-28T15:29
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Двух сотрудников ГИБДД по Центральному административному округу Москвы задержали в столице, они подозреваются в получении взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД РФ. "Задержаны двое сотрудников ДПС ГИБДД УВД по ЦАО, которые подозреваются в получении незаконного денежного вознаграждения от гражданина за непривлечение его к административной ответственности за нарушение ПДД", - сказали в ведомстве. Как уточнили в пресс-службе, задержанные уже отстранены от исполнения служебных обязанностей. Если их вина подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности, заключили в МВД РФ.
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Происшествия, Россия, Москва, ГИБДД МВД РФ, ЦАО
Двух сотрудников ГИБДД задержали в Москве по подозрению в получении взятки
МВД: двое сотрудников ГИБДД задержаны в Москве по подозрению в получении взятки
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Двух сотрудников ГИБДД по Центральному административному округу Москвы задержали в столице, они подозреваются в получении взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД РФ.
"Задержаны двое сотрудников ДПС ГИБДД УВД по ЦАО, которые подозреваются в получении незаконного денежного вознаграждения от гражданина за непривлечение его к административной ответственности за нарушение ПДД", - сказали в ведомстве.
Как уточнили в пресс-службе, задержанные уже отстранены от исполнения служебных обязанностей. Если их вина подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности, заключили в МВД РФ.