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Двух сотрудников ГИБДД задержали в Москве по подозрению в получении взятки

Двух сотрудников ГИБДД задержали в Москве по подозрению в получении взятки - РИА Новости, 28.08.2024

Двух сотрудников ГИБДД задержали в Москве по подозрению в получении взятки

Двух сотрудников ГИБДД по Центральному административному округу Москвы задержали в столице, они подозреваются в получении взятки, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T15:29

2024-08-28T15:29

2024-08-28T15:29

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Двух сотрудников ГИБДД по Центральному административному округу Москвы задержали в столице, они подозреваются в получении взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД РФ. "Задержаны двое сотрудников ДПС ГИБДД УВД по ЦАО, которые подозреваются в получении незаконного денежного вознаграждения от гражданина за непривлечение его к административной ответственности за нарушение ПДД", - сказали в ведомстве. Как уточнили в пресс-службе, задержанные уже отстранены от исполнения служебных обязанностей. Если их вина подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности, заключили в МВД РФ.

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происшествия, россия, москва, гибдд мвд рф, цао