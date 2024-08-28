В Кишиневе опровергли сообщения о продаже порта Джурджулешты
Правительство Молдавии опровергло сообщения о продаже порта Джурджулешты
© Sputnik / Михай Карауш
Флаги Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 28 авг - РИА Новости. Правительство Молдавии не ведет переговоров о продаже порта Джурджулешты, слухи об этом необоснованны, заявил глава пресс-службы правительства Даниел Водэ в своем Telegram-канале.
Слухи о покупке порта впервые возникли осенью прошлого года, после того как премьер-министр Румынии Марчел Чолаку выразил заинтересованность в его инфраструктуре. Кроме того, на этой неделе ряд СМИ сообщили, что правительство республики якобы намерено обсудить продажу порта через Administraţia Porturilor Maritime - коммерческую компанию, находящуюся в ведении министерства транспорта Румынии.
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"В Джурджулештах действуют две портовые инфраструктурные структуры: Международный свободный порт Джурджулешты (МСДЖ), принадлежащий Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР), и Государственный порт, который находится в собственности государства. Обсуждений о продаже Государственного порта не ведется. Правительство не планирует продавать Государственный порт Джурджулешты", - написал Водэ.
Он отметил, что получил ряд запросов от СМИ с просьбой объяснить, откуда появились подобные слухи.
"ЕБРР, владеющий компанией-концессионером МСДЖ, ведет переговоры с несколькими потенциальными инвесторами, среди которых Румыния, Турция, Королевство Нидерландов и Дания", - пояснил Водэ.
Он также отметил, что Молдавия ведет переговоры с Румынией о сотрудничестве для улучшения инфраструктуры Государственного порта.
Джурджулешты – порт, расположенный в 134 километрах от Черного моря на берегах рек Прут и Дунай. Терминал был образован в 2006 году благодаря передаче Украиной Молдавии 430 метров побережья Дуная и Прута. В 2021 году ЕБРР выкупил 100% капитала компании Danube Logistics, которая управляла единственным в стране портом. На сегодняшний день ЕБРР инвестировал в Молдавию 1,4 миллиарда евро, став крупнейшим инвестором.
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