https://ria.ru/20240828/moldaviya-1968914766.html

В Кишиневе опровергли сообщения о продаже порта Джурджулешты

В Кишиневе опровергли сообщения о продаже порта Джурджулешты - РИА Новости, 28.08.2024

В Кишиневе опровергли сообщения о продаже порта Джурджулешты

Правительство Молдавии не ведет переговоров о продаже порта Джурджулешты, слухи об этом необоснованны, заявил глава пресс-службы правительства Даниел Водэ в... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T11:06

2024-08-28T11:06

2024-08-28T11:06

молдавия

румыния

дунай (река)

европейский банк реконструкции и развития

в мире

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КИШИНЕВ, 28 авг - РИА Новости. Правительство Молдавии не ведет переговоров о продаже порта Джурджулешты, слухи об этом необоснованны, заявил глава пресс-службы правительства Даниел Водэ в своем Telegram-канале. Слухи о покупке порта впервые возникли осенью прошлого года, после того как премьер-министр Румынии Марчел Чолаку выразил заинтересованность в его инфраструктуре. Кроме того, на этой неделе ряд СМИ сообщили, что правительство республики якобы намерено обсудить продажу порта через Administraţia Porturilor Maritime - коммерческую компанию, находящуюся в ведении министерства транспорта Румынии. "В Джурджулештах действуют две портовые инфраструктурные структуры: Международный свободный порт Джурджулешты (МСДЖ), принадлежащий Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР), и Государственный порт, который находится в собственности государства. Обсуждений о продаже Государственного порта не ведется. Правительство не планирует продавать Государственный порт Джурджулешты", - написал Водэ. Он отметил, что получил ряд запросов от СМИ с просьбой объяснить, откуда появились подобные слухи. "ЕБРР, владеющий компанией-концессионером МСДЖ, ведет переговоры с несколькими потенциальными инвесторами, среди которых Румыния, Турция, Королевство Нидерландов и Дания", - пояснил Водэ. Он также отметил, что Молдавия ведет переговоры с Румынией о сотрудничестве для улучшения инфраструктуры Государственного порта. Джурджулешты – порт, расположенный в 134 километрах от Черного моря на берегах рек Прут и Дунай. Терминал был образован в 2006 году благодаря передаче Украиной Молдавии 430 метров побережья Дуная и Прута. В 2021 году ЕБРР выкупил 100% капитала компании Danube Logistics, которая управляла единственным в стране портом. На сегодняшний день ЕБРР инвестировал в Молдавию 1,4 миллиарда евро, став крупнейшим инвестором.

https://ria.ru/20230930/moldaviya-1899611123.html

https://ria.ru/20231115/moldaviya-1909594634.html

молдавия

румыния

дунай (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

молдавия, румыния, дунай (река), европейский банк реконструкции и развития, в мире