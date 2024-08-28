Кишинев давно скомпрометировал себя и еврореферендум, заявила Захарова
Захарова: Кишинев давно скомпрометировал себя и референдум о вступлении в ЕС
© Фото : Пресс-служба МИД РоссииОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Фото : Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Официальный Кишинев давно скомпрометировал и себя, и так называемый референдум о вступлении в Евросоюз, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова напомнила, что ранее один из представителей правящих кругов Молдавии заявил, что якобы Россия "через агентуру" пытается скомпрометировать еврореферендум.
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"Так называемый еврореферендум в действительности таковым не является. Он назначен на 20 октября. Он давно себя скомпрометировал. И сам режим (власти в Молдавии - ред.), и весь референдум превратились в жалкую пародию якобы демократического волеизъявления", - сказала представитель МИД на брифинге в среду.
Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября - в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в Конституцию Молдавии?" - который подразумевает два варианта ответа: да или нет.
Мероприятие подверглось критике со стороны общественности и оппозиционных сил и в самой Молдавии. В частности, Илан Шор, лидер блока "Победа", не допущенного к участию в выборах и референдуме по решению ЦИК, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами. Они считают, что такие меры могут подорвать доверие к демократическим процессам в стране.
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