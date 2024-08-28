https://ria.ru/20240828/moldavia-1969030271.html

Кишинев давно скомпрометировал себя и еврореферендум, заявила Захарова

Кишинев давно скомпрометировал себя и еврореферендум, заявила Захарова - РИА Новости, 28.08.2024

Кишинев давно скомпрометировал себя и еврореферендум, заявила Захарова

Официальный Кишинев давно скомпрометировал и себя, и так называемый референдум о вступлении в Евросоюз, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T17:13

2024-08-28T17:13

2024-08-28T17:13

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Официальный Кишинев давно скомпрометировал и себя, и так называемый референдум о вступлении в Евросоюз, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Захарова напомнила, что ранее один из представителей правящих кругов Молдавии заявил, что якобы Россия "через агентуру" пытается скомпрометировать еврореферендум. "Так называемый еврореферендум в действительности таковым не является. Он назначен на 20 октября. Он давно себя скомпрометировал. И сам режим (власти в Молдавии - ред.), и весь референдум превратились в жалкую пародию якобы демократического волеизъявления", - сказала представитель МИД на брифинге в среду. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября - в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в Конституцию Молдавии?" - который подразумевает два варианта ответа: да или нет. Мероприятие подверглось критике со стороны общественности и оппозиционных сил и в самой Молдавии. В частности, Илан Шор, лидер блока "Победа", не допущенного к участию в выборах и референдуме по решению ЦИК, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами. Они считают, что такие меры могут подорвать доверие к демократическим процессам в стране.

https://ria.ru/20240808/moldaviya-1964656916.html

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

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в мире, молдавия, россия, кишинев, мария захарова, илан шор, игорь додон