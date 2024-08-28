https://ria.ru/20240828/minprosvescheniya-1968905350.html
Минпросвещения рассказало о подготовке к новому учебному году
Минпросвещения рассказало о подготовке к новому учебному году - РИА Новости, 28.08.2024
Минпросвещения рассказало о подготовке к новому учебному году
Общеобразовательные учреждения России готовы к началу нового учебного года, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T10:21
2024-08-28T10:21
2024-08-28T10:37
россия
сергей кравцов
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Общеобразовательные учреждения России готовы к началу нового учебного года, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов."Говоря в целом о подготовке к новому учебному году, хочу сказать, что на сегодняшний день общеобразовательные учреждения готовы, но хочу обратить внимание на ряд регионов, где нужно подтянуться с точки зрения строительства, школ и капитальных ремонтов. Это прежде всего Дагестан, Якутия, Тыва, Хакасия, Кабардино-Балкарская республика, Забайкальский и Краснодарский края, Амурская, Архангельская, Иркутская, Курганская, Нижегородская, Новосибирская, Псковская и Ярославские области", - сказал Кравцов на заседании штаба "Единой России" и Минпросвещения.Ранее министр просвещения сообщил, что строительство 1,3 тысячи новых школ будет выполнено досрочно, к 1 сентября, а в День знаний откроются 132 современные школы. Также до 1 сентября будут отремонтированы 4,5 тысячи школ, это почти каждое девятое общеобразовательное учреждение в стране.
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россия, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование
Минпросвещения рассказало о подготовке к новому учебному году
Минпросвещения: общеобразовательные учреждения РФ готовы к новому учебному году
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Общеобразовательные учреждения России готовы к началу нового учебного года, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Говоря в целом о подготовке к новому учебному году, хочу сказать, что на сегодняшний день общеобразовательные учреждения готовы, но хочу обратить внимание на ряд регионов, где нужно подтянуться с точки зрения строительства, школ и капитальных ремонтов. Это прежде всего Дагестан, Якутия, Тыва, Хакасия, Кабардино-Балкарская республика, Забайкальский и Краснодарский края, Амурская, Архангельская, Иркутская, Курганская, Нижегородская, Новосибирская, Псковская и Ярославские области", - сказал Кравцов на заседании штаба "Единой России" и Минпросвещения.
Ранее министр просвещения сообщил, что строительство 1,3 тысячи новых школ будет выполнено досрочно, к 1 сентября, а в День знаний откроются 132 современные школы. Также до 1 сентября будут отремонтированы 4,5 тысячи школ, это почти каждое девятое общеобразовательное учреждение в стране.