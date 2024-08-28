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Захарова назвала новое требование Украины к Белоруссии хамством - РИА Новости, 28.08.2024
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16:11 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/mid-1969014651.html
Захарова назвала новое требование Украины к Белоруссии хамством
Захарова назвала новое требование Украины к Белоруссии хамством - РИА Новости, 28.08.2024
Захарова назвала новое требование Украины к Белоруссии хамством
Требование Киева к Белоруссии отвести войска от границ Украины является очередным хамским заявлением, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T16:11
2024-08-28T16:11
в мире
белоруссия
киев
украина
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Требование Киева к Белоруссии отвести войска от границ Украины является очередным хамским заявлением, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Это очередное хамское заявление МИД Украины... Теперь уже с угрозами разнузданного характера в адрес Белоруссии и белорусов", - заявила Захарова на своем брифинге. По ее оценке, реакция МИД Белоруссии на "подобный ультимативный наскок Киева" была одновременно ироничной и жесткой, точной и оправданной. "В этом агрессивном хамстве Киева, если его разбирать, отсутствует логика. Именно постоянные провокации украинской стороны на границе, в том числе с использованием беспилотников... вынудили Белоруссию задействовать свои вооруженные силы для выполнения задач по обеспечению безопасности территории Республики Беларусь и ее граждан", - добавила Захарова. Ранее МИД Украины заявил, что Белоруссия якобы сосредотачивает значительное количество личного состава, в частности, сил специальных операций, вооружения и военной техники у границы. В ведомстве заверили, что Киев не собирается предпринимать никаких недружественных действий, и призвали Минск отвести войска от украинской границы на расстояние, превышающее дальность поражения имеющихся у Белоруссии систем огня.
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в мире, белоруссия, киев, украина, мария захарова
В мире, Белоруссия, Киев, Украина, Мария Захарова
Захарова назвала новое требование Украины к Белоруссии хамством

Захарова назвала требование Киева к Белоруссии отвести войска хамским заявлением

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Требование Киева к Белоруссии отвести войска от границ Украины является очередным хамским заявлением, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это очередное хамское заявление МИД Украины... Теперь уже с угрозами разнузданного характера в адрес Белоруссии и белорусов", - заявила Захарова на своем брифинге.
По ее оценке, реакция МИД Белоруссии на "подобный ультимативный наскок Киева" была одновременно ироничной и жесткой, точной и оправданной.
"В этом агрессивном хамстве Киева, если его разбирать, отсутствует логика. Именно постоянные провокации украинской стороны на границе, в том числе с использованием беспилотников... вынудили Белоруссию задействовать свои вооруженные силы для выполнения задач по обеспечению безопасности территории Республики Беларусь и ее граждан", - добавила Захарова.
Ранее МИД Украины заявил, что Белоруссия якобы сосредотачивает значительное количество личного состава, в частности, сил специальных операций, вооружения и военной техники у границы. В ведомстве заверили, что Киев не собирается предпринимать никаких недружественных действий, и призвали Минск отвести войска от украинской границы на расстояние, превышающее дальность поражения имеющихся у Белоруссии систем огня.
Обломки сбитых беспилотников, залетевших накануне с Украины на территорию Белоруссии. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
В Белоруссии нашли обломки уничтоженных дронов, залетевших с Украины
10 августа, 20:55
 
В миреБелоруссияКиевУкраинаМария Захарова
 
 
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