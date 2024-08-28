https://ria.ru/20240828/meditsina-1968878335.html

Военный врач рассказал о выучке и оснащении российских войск

Военный врач рассказал о выучке и оснащении российских войск - РИА Новости, 28.08.2024

Военный врач рассказал о выучке и оснащении российских войск

Выучка и оснащение как медицинских, так и строевых частей российской армии серьезно возросли во время проведения спецоперации, заявил РИА Новости военврач... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T05:42

2024-08-28T05:42

2024-08-28T05:42

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

безопасность

россия

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 28 авг - РИА Новости. Выучка и оснащение как медицинских, так и строевых частей российской армии серьезно возросли во время проведения спецоперации, заявил РИА Новости военврач группировки войск "Днепр" с позывным "Дастан". "Медицинская выучка личного состава, медицинских подразделений и медработников, которые непосредственно занимаются оказанием первой помощи, именно вывозом и эвакуацией раненых, несомненно, растет. Растет умение, навыки, выучка. Также за счет получения нового обмундирования, снаряжения увеличивается и качество оказываемой медицинской помощи", - сообщил военный врач. Он подтвердил, что среди личного состава немедицинских подразделений проходят занятия по обучению оказанию первой помощи. "Личный состав, даже не являющийся именно медицинским, периодически проходит курсы по оказанию само- и взаимопомощи. Именно производится обучение тактической медицине личного состава, дабы уменьшить потери, чтобы личный состав мог на месте оказать помощь себе, своим товарищам и в случае необходимости организовать эвакуацию, так как не всегда медицинские работники бывают на месте обстрела, ранения", - подчеркнул собеседник агентства.

https://ria.ru/20240828/voennye_mediki-1968478938.html

https://ria.ru/20240828/udary-1968870111.html

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вооруженные силы рф, безопасность, россия