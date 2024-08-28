https://ria.ru/20240828/mediki-1968877569.html

ВСУ целенаправленно наносят удары по медикам, заявил военный врач

ВСУ целенаправленно наносят удары по медикам, заявил военный врач - РИА Новости, 28.08.2024

ВСУ целенаправленно наносят удары по медикам, заявил военный врач

ВСУ целенаправленно и в приоритетном порядке наносят удары по военным и гражданским медработникам и технике, заявил РИА Новости военврач группировки войск... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T05:23

2024-08-28T05:23

2024-08-28T08:51

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 28 авг - РИА Новости. ВСУ целенаправленно и в приоритетном порядке наносят удары по военным и гражданским медработникам и технике, заявил РИА Новости военврач группировки войск "Днепр" с позывным "Дастан". "Медицинские подразделения, хоть и Женевской конвенцией запрещено бить по медикам, но реалии СВО показали то, что противник не пренебрегает данными видами ударов, а иногда даже ставит в приоритет такие удары, дабы увеличить количество погибших и затруднить спасение жизни военнослужащих, выполняющих боевые задачи. Это во все медицинские машины, любая медицинская техника, которая подъезжает, она становится одной из приоритетных целей для противника", - сообщил военный врач. Он подчеркнул, что прифронтовая 15-километровая зона мониторится противником на предмет заезда туда медицинской и гуманитарной техники, и при выявлении таковой ВСУ наносят по ней удары с помощью FPV-дронов и артиллерии. "Мирное население чаще всего страдает от того, что ударами FPV-дронов, артиллерии затрудняется именно логистика, подвоз медикаментов, продуктов питания, вывоз", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240828/voennye_mediki-1968478938.html

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Врач об ударах ВСУ по военным и гражданским медработникам и технике ВСУ целенаправленно и в приоритетном порядке наносят удары по военным и гражданским медработникам и технике, заявил РИА Новости военврач группировки войск "Днепр" с позывным "Дастан" 2024-08-28T05:23 true PT1M20S

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