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ВСУ целенаправленно наносят удары по медикам, заявил военный врач - РИА Новости, 28.08.2024
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05:23 28.08.2024 (обновлено: 08:51 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/mediki-1968877569.html
ВСУ целенаправленно наносят удары по медикам, заявил военный врач
ВСУ целенаправленно наносят удары по медикам, заявил военный врач - РИА Новости, 28.08.2024
ВСУ целенаправленно наносят удары по медикам, заявил военный врач
ВСУ целенаправленно и в приоритетном порядке наносят удары по военным и гражданским медработникам и технике, заявил РИА Новости военврач группировки войск... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T05:23
2024-08-28T08:51
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 28 авг - РИА Новости. ВСУ целенаправленно и в приоритетном порядке наносят удары по военным и гражданским медработникам и технике, заявил РИА Новости военврач группировки войск "Днепр" с позывным "Дастан". "Медицинские подразделения, хоть и Женевской конвенцией запрещено бить по медикам, но реалии СВО показали то, что противник не пренебрегает данными видами ударов, а иногда даже ставит в приоритет такие удары, дабы увеличить количество погибших и затруднить спасение жизни военнослужащих, выполняющих боевые задачи. Это во все медицинские машины, любая медицинская техника, которая подъезжает, она становится одной из приоритетных целей для противника", - сообщил военный врач. Он подчеркнул, что прифронтовая 15-километровая зона мониторится противником на предмет заезда туда медицинской и гуманитарной техники, и при выявлении таковой ВСУ наносят по ней удары с помощью FPV-дронов и артиллерии. "Мирное население чаще всего страдает от того, что ударами FPV-дронов, артиллерии затрудняется именно логистика, подвоз медикаментов, продуктов питания, вывоз", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240828/voennye_mediki-1968478938.html
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Врач об ударах ВСУ по военным и гражданским медработникам и технике
ВСУ целенаправленно и в приоритетном порядке наносят удары по военным и гражданским медработникам и технике, заявил РИА Новости военврач группировки войск "Днепр" с позывным "Дастан"
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вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Украина
ВСУ целенаправленно наносят удары по медикам, заявил военный врач

Военврач: ВСУ целенаправленно бьет по всем медикам, и военным и гражданским

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 28 авг - РИА Новости. ВСУ целенаправленно и в приоритетном порядке наносят удары по военным и гражданским медработникам и технике, заявил РИА Новости военврач группировки войск "Днепр" с позывным "Дастан".
"Медицинские подразделения, хоть и Женевской конвенцией запрещено бить по медикам, но реалии СВО показали то, что противник не пренебрегает данными видами ударов, а иногда даже ставит в приоритет такие удары, дабы увеличить количество погибших и затруднить спасение жизни военнослужащих, выполняющих боевые задачи. Это во все медицинские машины, любая медицинская техника, которая подъезжает, она становится одной из приоритетных целей для противника", - сообщил военный врач.
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Он подчеркнул, что прифронтовая 15-километровая зона мониторится противником на предмет заезда туда медицинской и гуманитарной техники, и при выявлении таковой ВСУ наносят по ней удары с помощью FPV-дронов и артиллерии.
"Мирное население чаще всего страдает от того, что ударами FPV-дронов, артиллерии затрудняется именно логистика, подвоз медикаментов, продуктов питания, вывоз", - сказал собеседник агентства.
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