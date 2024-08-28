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В США обвинили компанию Маска в области ИИ в загрязнении воздуха

В США обвинили компанию Маска в области ИИ в загрязнении воздуха - РИА Новости, 28.08.2024

В США обвинили компанию Маска в области ИИ в загрязнении воздуха

Американская организация "Южный центр экологического права" обвинила принадлежащую предпринимателю Илону Маску компанию в области искусственного интеллекта xAI... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T21:43

2024-08-28T21:43

2024-08-28T21:43

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Американская организация "Южный центр экологического права" обвинила принадлежащую предпринимателю Илону Маску компанию в области искусственного интеллекта xAI в загрязнении воздуха из-за ненормированного использования газовых турбин для выработки электричества в штате Теннесси, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на текст письма организации. В письме, на которое ссылается телеканал, говорится, что компания xAI "за последние несколько месяцев установила 18 газовых турбин" в городе Мемфис на территории округа Шелби штата Теннесси. По сообщению CNBC, компания использует их для обеспечения своего центра обработки данных электроэнергией. "Южный центр экологического права"... направил письмо в департамент здравоохранения округа Шелби (штат Теннесси - ред.)... и в региональный офис Агентства по охране окружающей среды США... с просьбой провести проверку в отношении xAI по ненормированному использованию турбин и загрязнению воздуха, которое они создают", - говорится в сообщении телеканала. В тексте письма защитники окружающей среды заявили, что центр xAI "потребляет огромное количество электроэнергии". Как сообщает телеканал, в письме указано, что газовые турбины, установленные на территории центра обработки данных xAI, выбрасывают в атмосферу крайне вредные для здоровья "оксиды азота", тем самым усугубляя проблему смога в районе. "Основную обеспокоенность ...вызывает то, что в проекте xAI было очень мало прозрачности и возможностей для участия общественности", - заявила CNBC старший юрист офиса "Южного центра экологического права" в Теннесси Аманда Гарсия. В письме также сообщается, что принадлежащие компании xAI турбины способны выбрасывать в атмосферу 130 тонн оксидов азота в год, а их мощность может позволить обеспечить электроэнергией около 50 тысяч домов. В июле Маск сообщал, что обсудит с советом директоров Tesla инвестиции в размере 5 миллиардов долларов в свою компанию в области искусственного интеллекта xAI. Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. Сервис доступен подписчикам Premium+ соцсети X в США, Великобритании и странах Европы. В марте xAI открыла исходный код Grok.

https://ria.ru/20240701/mask-1956554084.html

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в мире, технологии, теннесси, сша, мемфис, илон маск, tesla motors