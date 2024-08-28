https://ria.ru/20240828/managua-1968884715.html

Столица Никарагуа выразила интерес в сотрудничестве с Россией

Столица Никарагуа выразила интерес в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 28.08.2024

Столица Никарагуа выразила интерес в сотрудничестве с Россией

Столица Никарагуа Манагуа заинтересована в сотрудничестве с Россией для развития инфраструктуры, спортивной и транспортной сфер, сказала РИА Новости мэр города... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T07:36

2024-08-28T07:36

2024-08-28T07:36

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манагуа (город)

никарагуа

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Столица Никарагуа Манагуа заинтересована в сотрудничестве с Россией для развития инфраструктуры, спортивной и транспортной сфер, сказала РИА Новости мэр города Рейна Руэда. "У нас есть много опыта, которым мы могли бы поделиться, и сильное стремление двигаться дальше в развитии инфраструктуры, спорта, транспорта и научных вопросов", - сказала собеседница агентства на полях Международного муниципального форума БРИКС. В качестве примера уже идущего сотрудничества с Россией она упомянула Латиноамериканский институт биотехнологии "Мечников", производящий вакцину в Манагуа. Мэр также отметила пользу, которую жителям столицы принесли уже поставленные из России автобусы. "Для нас поддержка братского народа России в этом вопросе - благо", - сказала собеседница.

https://ria.ru/20240721/nikaragua-1961027008.html

https://ria.ru/20240721/nikaragua-1960982134.html

россия

манагуа (город)

никарагуа

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россия, манагуа (город), никарагуа, брикс, в мире