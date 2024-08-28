https://ria.ru/20240828/makron-1969083269.html
Опрос показал отношение французов к решению Макрона по правительству
Опрос показал отношение французов к решению Макрона по правительству - РИА Новости, 28.08.2024
Опрос показал отношение французов к решению Макрона по правительству
Более 50% французов считают, что президент Франции Эммануэль Макрон поступил правильно, отказав левой коалиции "Новый Народный Фронт" (ННФ) в формировании... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T22:58
2024-08-28T22:58
2024-08-28T22:58
в мире
франция
эммануэль макрон
жан-люк меланшон
габриэль атталь
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Более 50% французов считают, что президент Франции Эммануэль Макрон поступил правильно, отказав левой коалиции "Новый Народный Фронт" (ННФ) в формировании правительства, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на собственный опрос. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон исключил возможность участия коалиции левых "Новый народный фронт" (ННФ) в формируемом правительстве, хотя коалиция одержала победу на внеочередных выборах в парламент, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Он пояснил, что такое решение было принято в интересах "институциональной стабильности", так как по итогам консультаций президента с лидерами партий стало очевидно, что правительству левых будет сразу вынесен вотум недоверия. "Если быть точными, 56% опрошенных французов считают, что глава государства принял правильное решение (не дав ННФ сформировать правительство - ред.), в то время как 43% считают, что Макрон неправ", - говорится в материале. Также 52% респондентов сообщили, что не считают отказ Макрона назначать кандидата от ННФ Люси Касте премьер-министром "отказом от демократии" против 47%, которые осудили отказ. Также, по данным BFMTV, проведение парламентского голосования об импичменте Макрону, предложенное основателем левой партии "Непокорившаяся Франция" Жаном-Люком Меланшоном, готовы поддержать 49% опрошенных при 50% противников. Опрос был проведен 27-28 августа, в нем приняли участие 1006 совершеннолетних граждан Франции, статистическая погрешность не указывается. Кандидат на пост премьер-министра от ННФ Люси Касте назвала решение президента "отказом от демократии" и заявила, что "президент не может формировать правительство своей мечты". Лидеры некоторых левых партий в составе коалиции, в частности глава социалистов Оливье Фор и глава экологов Марин Тонделье, заявили об отказе участвовать в запланированном втором раунде консультаций, аргументировав это тем, что они не хотят "принимать участие в пародии на демократию". В понедельник после консультации с президентом глава правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла в очередной раз подтвердил, что их партия выдвинет вотум недоверия, если новое правительство будет состоять из членов левой коалиции, а лидер фракции в парламенте Марин Ле Пен потребовала провести внеочередное заседание нижней палаты, чтобы иметь возможность выдвинуть вотум недоверия правительству и премьеру сразу же, а не 1 октября, когда парламент приступит к работе. После решения президента лидеры некоторых левых партий в составе коалиции, в частности глава социалистов Оливье Фор и глава экологов Марин Тонделье, заявили об отказе участвовать в запланированном втором раунде консультаций, аргументировав это тем, что они не хотят "принимать участие в пародии на демократию". На внеочередных выборах в парламент второе место заняла коалиция "Вместе за республику" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев получила 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства. Позднее президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку правительства премьер-министра Габриэля Атталя при условии, что тот продолжит исполнение обязанностей до формирования нового кабмина.
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в мире, франция, эммануэль макрон, жан-люк меланшон, габриэль атталь
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Жан-Люк Меланшон, Габриэль Атталь
Опрос показал отношение французов к решению Макрона по правительству
BFMTV: 56% французов поддержали отказ Макрона левым в формировании правительства
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.
Более 50% французов считают, что президент Франции Эммануэль Макрон поступил правильно, отказав левой коалиции "Новый Народный Фронт" (ННФ) в формировании правительства, сообщает телеканал BFMTV
со ссылкой на собственный опрос.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон исключил возможность участия коалиции левых "Новый народный фронт" (ННФ) в формируемом правительстве, хотя коалиция одержала победу на внеочередных выборах в парламент, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Он пояснил, что такое решение было принято в интересах "институциональной стабильности", так как по итогам консультаций президента с лидерами партий стало очевидно, что правительству левых будет сразу вынесен вотум недоверия.
"Если быть точными, 56% опрошенных французов считают, что глава государства принял правильное решение (не дав ННФ сформировать правительство - ред.), в то время как 43% считают, что Макрон неправ", - говорится в материале.
Также 52% респондентов сообщили, что не считают отказ Макрона назначать кандидата от ННФ Люси Касте премьер-министром "отказом от демократии" против 47%, которые осудили отказ.
Также, по данным BFMTV, проведение парламентского голосования об импичменте Макрону, предложенное основателем левой партии "Непокорившаяся Франция" Жаном-Люком Меланшоном
, готовы поддержать 49% опрошенных при 50% противников.
Опрос был проведен 27-28 августа, в нем приняли участие 1006 совершеннолетних граждан Франции, статистическая погрешность не указывается.
Кандидат на пост премьер-министра от ННФ Люси Касте назвала решение президента "отказом от демократии" и заявила, что "президент не может формировать правительство своей мечты". Лидеры некоторых левых партий в составе коалиции, в частности глава социалистов Оливье Фор и глава экологов Марин Тонделье, заявили об отказе участвовать в запланированном втором раунде консультаций, аргументировав это тем, что они не хотят "принимать участие в пародии на демократию".
В понедельник после консультации с президентом глава правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла в очередной раз подтвердил, что их партия выдвинет вотум недоверия, если новое правительство будет состоять из членов левой коалиции, а лидер фракции в парламенте Марин Ле Пен потребовала провести внеочередное заседание нижней палаты, чтобы иметь возможность выдвинуть вотум недоверия правительству и премьеру сразу же, а не 1 октября, когда парламент приступит к работе.
После решения президента лидеры некоторых левых партий в составе коалиции, в частности глава социалистов Оливье Фор и глава экологов Марин Тонделье, заявили об отказе участвовать в запланированном втором раунде консультаций, аргументировав это тем, что они не хотят "принимать участие в пародии на демократию".
На внеочередных выборах в парламент второе место заняла коалиция "Вместе за республику" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев получила 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства. Позднее президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку правительства премьер-министра Габриэля Атталя
при условии, что тот продолжит исполнение обязанностей до формирования нового кабмина.