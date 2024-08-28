https://ria.ru/20240828/makron-1969083269.html

Опрос показал отношение французов к решению Макрона по правительству

Опрос показал отношение французов к решению Макрона по правительству - РИА Новости, 28.08.2024

Опрос показал отношение французов к решению Макрона по правительству

Более 50% французов считают, что президент Франции Эммануэль Макрон поступил правильно, отказав левой коалиции "Новый Народный Фронт" (ННФ) в формировании... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T22:58

2024-08-28T22:58

2024-08-28T22:58

в мире

франция

эммануэль макрон

жан-люк меланшон

габриэль атталь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962142592_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_9cb21270bac4d0dc0fe841d1ae46f884.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Более 50% французов считают, что президент Франции Эммануэль Макрон поступил правильно, отказав левой коалиции "Новый Народный Фронт" (ННФ) в формировании правительства, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на собственный опрос. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон исключил возможность участия коалиции левых "Новый народный фронт" (ННФ) в формируемом правительстве, хотя коалиция одержала победу на внеочередных выборах в парламент, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Он пояснил, что такое решение было принято в интересах "институциональной стабильности", так как по итогам консультаций президента с лидерами партий стало очевидно, что правительству левых будет сразу вынесен вотум недоверия. "Если быть точными, 56% опрошенных французов считают, что глава государства принял правильное решение (не дав ННФ сформировать правительство - ред.), в то время как 43% считают, что Макрон неправ", - говорится в материале. Также 52% респондентов сообщили, что не считают отказ Макрона назначать кандидата от ННФ Люси Касте премьер-министром "отказом от демократии" против 47%, которые осудили отказ. Также, по данным BFMTV, проведение парламентского голосования об импичменте Макрону, предложенное основателем левой партии "Непокорившаяся Франция" Жаном-Люком Меланшоном, готовы поддержать 49% опрошенных при 50% противников. Опрос был проведен 27-28 августа, в нем приняли участие 1006 совершеннолетних граждан Франции, статистическая погрешность не указывается. Кандидат на пост премьер-министра от ННФ Люси Касте назвала решение президента "отказом от демократии" и заявила, что "президент не может формировать правительство своей мечты". Лидеры некоторых левых партий в составе коалиции, в частности глава социалистов Оливье Фор и глава экологов Марин Тонделье, заявили об отказе участвовать в запланированном втором раунде консультаций, аргументировав это тем, что они не хотят "принимать участие в пародии на демократию". В понедельник после консультации с президентом глава правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла в очередной раз подтвердил, что их партия выдвинет вотум недоверия, если новое правительство будет состоять из членов левой коалиции, а лидер фракции в парламенте Марин Ле Пен потребовала провести внеочередное заседание нижней палаты, чтобы иметь возможность выдвинуть вотум недоверия правительству и премьеру сразу же, а не 1 октября, когда парламент приступит к работе. После решения президента лидеры некоторых левых партий в составе коалиции, в частности глава социалистов Оливье Фор и глава экологов Марин Тонделье, заявили об отказе участвовать в запланированном втором раунде консультаций, аргументировав это тем, что они не хотят "принимать участие в пародии на демократию". На внеочередных выборах в парламент второе место заняла коалиция "Вместе за республику" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев получила 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства. Позднее президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку правительства премьер-министра Габриэля Атталя при условии, что тот продолжит исполнение обязанностей до формирования нового кабмина.

https://ria.ru/20240811/evropa-1965386671.html

https://ria.ru/20240809/sport-1964967515.html

https://ria.ru/20240727/frantsiya-1962293703.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, эммануэль макрон, жан-люк меланшон, габриэль атталь