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Украинские СМИ сообщили о смерти летчика, проходившего обучение на F-16 - РИА Новости, 28.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:03 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/letchik-1969078145.html
Украинские СМИ сообщили о смерти летчика, проходившего обучение на F-16
Украинские СМИ сообщили о смерти летчика, проходившего обучение на F-16 - РИА Новости, 28.08.2024
Украинские СМИ сообщили о смерти летчика, проходившего обучение на F-16
ВВС Украины потеряли боевого летчика, проходившего обучение на F-16, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T22:03
2024-08-28T22:03
специальная военная операция на украине
украина
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владимир зеленский
владимир путин
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. ВВС Украины потеряли боевого летчика, проходившего обучение на F-16, сообщило украинское издание "Страна.ua". В своей публикации украинские журналисты ссылаются на некролог, посвященный летчику Алексею Месю, опубликованный представителем городского совета Луцка, откуда был родом летчик. "Подполковник Месь погиб 26 августа во время выполнения боевого задания", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Страны.ua". Какой самолет пилотировал Месь и другие обстоятельства боевого вылета не сообщаются. По информации "Страны.ua", Алексей Месь - один из украинских летчиков, проходивших обучение на западных истребителях F-16. Публикуется фото пилота, предположительно во время обучения в США. Владимир Зеленский на пресс-конференции 27 августа заявил, что днем ранее ВСУ применили истребители F-16. О прибытии истребителей F-16 на Украину Зеленский сообщал 4 августа. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что если Запад поставит F-16 киевскому режиму, то это ситуацию на поле боя не поменяет, эти самолеты ждет такая же судьба, как и другую поставленную Киеву западную технику - Россия будет их уничтожать. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240828/ukraina-1969062564.html
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украина, россия, сша, владимир зеленский, владимир путин, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, f-16, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, F-16, В мире
Украинские СМИ сообщили о смерти летчика, проходившего обучение на F-16

"Страна.ua": ВВС Украины потеряли боевого летчика, проходившего обучение на F-16

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребители F-16 ВВС Украины
Истребители F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребители F-16 ВВС Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. ВВС Украины потеряли боевого летчика, проходившего обучение на F-16, сообщило украинское издание "Страна.ua".
В своей публикации украинские журналисты ссылаются на некролог, посвященный летчику Алексею Месю, опубликованный представителем городского совета Луцка, откуда был родом летчик.
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"Подполковник Месь погиб 26 августа во время выполнения боевого задания", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Страны.ua". Какой самолет пилотировал Месь и другие обстоятельства боевого вылета не сообщаются.
По информации "Страны.ua", Алексей Месь - один из украинских летчиков, проходивших обучение на западных истребителях F-16. Публикуется фото пилота, предположительно во время обучения в США.
Владимир Зеленский на пресс-конференции 27 августа заявил, что днем ранее ВСУ применили истребители F-16. О прибытии истребителей F-16 на Украину Зеленский сообщал 4 августа.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что если Запад поставит F-16 киевскому режиму, то это ситуацию на поле боя не поменяет, эти самолеты ждет такая же судьба, как и другую поставленную Киеву западную технику - Россия будет их уничтожать.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСергей ЛавровНАТОВооруженные силы УкраиныF-16В мире
 
 
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