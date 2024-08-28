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В России начнут разрабатывать уникальные генотерапевтические препараты - РИА Новости, 28.08.2024
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09:37 28.08.2024 (обновлено: 16:09 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/lekarstva-1968897983.html
В России начнут разрабатывать уникальные генотерапевтические препараты
В России начнут разрабатывать уникальные генотерапевтические препараты - РИА Новости, 28.08.2024
В России начнут разрабатывать уникальные генотерапевтические препараты
Концепция создания генотерапевтических препаратов по индивидуальным показаниям начнет реализовываться в России в 2027 году, она позволит решить многие проблемы... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T09:37
2024-08-28T16:09
общество
россия
татьяна семенова
качество жизни
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НОВОСИБИРСК, 28 авг - РИА Новости. Концепция создания генотерапевтических препаратов по индивидуальным показаниям начнет реализовываться в России в 2027 году, она позволит решить многие проблемы орфанных заболеваний, заявила заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова. "В 2027 году будет начата реализация уникальной концепции создания генотерапевтических препаратов по индивидуальным показаниям, что позволит решить многие проблемы орфанных заболеваний",- сказала Семенова на форуме "Технопром-2024". Она уточнила, что это становится возможным благодаря разрабатываемым сегодня технологиям конструирования и быстрого создания таких лекарств. По словам Семеновой, очень важной чертой нового национального проекта "Новые технологии сбережения здоровья" является не только разработка медицинской продукции и технологий, но и их реальная доступность для граждан при оказании медицинской помощи.
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общество, россия, татьяна семенова, качество жизни
Общество, Россия, Татьяна Семенова, Качество жизни
В России начнут разрабатывать уникальные генотерапевтические препараты

В России в 2027 году начнут разработку уникальных генотерапевтических препаратов

© iStock.com / byakkayaДНК
ДНК - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© iStock.com / byakkaya
ДНК. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 28 авг - РИА Новости. Концепция создания генотерапевтических препаратов по индивидуальным показаниям начнет реализовываться в России в 2027 году, она позволит решить многие проблемы орфанных заболеваний, заявила заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова.
"В 2027 году будет начата реализация уникальной концепции создания генотерапевтических препаратов по индивидуальным показаниям, что позволит решить многие проблемы орфанных заболеваний",- сказала Семенова на форуме "Технопром-2024".
Она уточнила, что это становится возможным благодаря разрабатываемым сегодня технологиям конструирования и быстрого создания таких лекарств.
По словам Семеновой, очень важной чертой нового национального проекта "Новые технологии сбережения здоровья" является не только разработка медицинской продукции и технологий, но и их реальная доступность для граждан при оказании медицинской помощи.
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