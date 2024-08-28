Рейтинг@Mail.ru
Более 17 тысяч детей отдохнули летом в лагерях Смоленской области - РИА Новости, 28.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
19:20 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/lagerya-1969059406.html
Более 17 тысяч детей отдохнули летом в лагерях Смоленской области
Более 17 тысяч детей отдохнули летом в лагерях Смоленской области - РИА Новости, 28.08.2024
Более 17 тысяч детей отдохнули летом в лагерях Смоленской области
На территории Смоленской области за летний сезон смогли отдохнуть в лагерях свыше 17 тысяч детей, сообщил губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T19:20
2024-08-28T19:20
смоленская область
смоленская область
василий анохин
феникс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568381958_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_cce6fb6ceff1c6149346adcba9e16264.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. На территории Смоленской области за летний сезон смогли отдохнуть в лагерях свыше 17 тысяч детей, сообщил губернатор региона Василий Анохин. "Для отдыха ребят в области работали девять стационарных загородных лагерей, два палаточных и 175 пришкольных. Сейчас в них завершаются последние смены", - написал в своем телеграм-канале Анохин. По его словам, с каждым годом власти стараются улучшать программы воспитания и досуга в лагерях, расширять возможности для спортивного и творческого развития детей. Анохин считает, что наиболее насыщенными и интересными были профильные смены: добровольческая "Волонтеры Смоленщины", хореографическая "Танцующий Смоленск", культурно-православная "Феникс", профориентационная "Архитектура таланта", сборы "Движения первых" и другие. Общее число их участников – более 2 тысяч активных ребят со всей области. "Оздоровительная кампания не заканчивается вместе с летом и будет продолжаться в течение всего года. Для нас важно, чтобы дети набирались сил и достигали новых высот в учебе, спорте и творчестве!" - написал губернатор.
https://ria.ru/20240827/vodosnabzhenie-1968839866.html
https://ria.ru/20240821/zavod-1967570748.html
смоленская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568381958_4:0:2733:2047_1920x0_80_0_0_c07d2165728535fadfcde73ad68c5351.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
смоленская область, василий анохин, феникс
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин, Феникс
Более 17 тысяч детей отдохнули летом в лагерях Смоленской области

Более 17 тысяч детей отдохнули летом в лагерях Смоленской области

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВиды города Смоленска
Виды города Смоленска - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Виды города Смоленска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. На территории Смоленской области за летний сезон смогли отдохнуть в лагерях свыше 17 тысяч детей, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"Для отдыха ребят в области работали девять стационарных загородных лагерей, два палаточных и 175 пришкольных. Сейчас в них завершаются последние смены", - написал в своем телеграм-канале Анохин.
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
С начала года в Смоленской области обновили 116 объектов водоснабжения
27 августа, 19:52
По его словам, с каждым годом власти стараются улучшать программы воспитания и досуга в лагерях, расширять возможности для спортивного и творческого развития детей. Анохин считает, что наиболее насыщенными и интересными были профильные смены: добровольческая "Волонтеры Смоленщины", хореографическая "Танцующий Смоленск", культурно-православная "Феникс", профориентационная "Архитектура таланта", сборы "Движения первых" и другие. Общее число их участников – более 2 тысяч активных ребят со всей области.
"Оздоровительная кампания не заканчивается вместе с летом и будет продолжаться в течение всего года. Для нас важно, чтобы дети набирались сил и достигали новых высот в учебе, спорте и творчестве!" - написал губернатор.
Льноперерабатывающий завод начали восстанавливать в Смоленской области - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Льноперерабатывающий завод начали восстанавливать в Смоленской области
21 августа, 15:15
 
Смоленская областьСмоленская областьВасилий АнохинФеникс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала