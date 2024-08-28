https://ria.ru/20240828/lagerya-1969059406.html

Более 17 тысяч детей отдохнули летом в лагерях Смоленской области

Более 17 тысяч детей отдохнули летом в лагерях Смоленской области - РИА Новости, 28.08.2024

Более 17 тысяч детей отдохнули летом в лагерях Смоленской области

На территории Смоленской области за летний сезон смогли отдохнуть в лагерях свыше 17 тысяч детей, сообщил губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T19:20

2024-08-28T19:20

2024-08-28T19:20

смоленская область

смоленская область

василий анохин

феникс

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. На территории Смоленской области за летний сезон смогли отдохнуть в лагерях свыше 17 тысяч детей, сообщил губернатор региона Василий Анохин. "Для отдыха ребят в области работали девять стационарных загородных лагерей, два палаточных и 175 пришкольных. Сейчас в них завершаются последние смены", - написал в своем телеграм-канале Анохин. По его словам, с каждым годом власти стараются улучшать программы воспитания и досуга в лагерях, расширять возможности для спортивного и творческого развития детей. Анохин считает, что наиболее насыщенными и интересными были профильные смены: добровольческая "Волонтеры Смоленщины", хореографическая "Танцующий Смоленск", культурно-православная "Феникс", профориентационная "Архитектура таланта", сборы "Движения первых" и другие. Общее число их участников – более 2 тысяч активных ребят со всей области. "Оздоровительная кампания не заканчивается вместе с летом и будет продолжаться в течение всего года. Для нас важно, чтобы дети набирались сил и достигали новых высот в учебе, спорте и творчестве!" - написал губернатор.

https://ria.ru/20240827/vodosnabzhenie-1968839866.html

https://ria.ru/20240821/zavod-1967570748.html

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смоленская область, василий анохин, феникс