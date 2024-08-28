https://ria.ru/20240828/kurchatov-1969045574.html

Транзитный транспорт через Курчатов будет ездить по другим маршрутам

Транзитный транспорт через Курчатов будет ездить по другим маршрутам - РИА Новости, 28.08.2024

Транзитный транспорт через Курчатов будет ездить по другим маршрутам

Транспорт, осуществляющий транзит через курский город Курчатов, где расположена Курская АЭС, должен будет использовать альтернативные маршруты, сообщил врио... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T18:09

2024-08-28T18:09

2024-08-28T18:09

курчатов

алексей смирнов (политик)

курская аэс

безопасность

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Транспорт, осуществляющий транзит через курский город Курчатов, где расположена Курская АЭС, должен будет использовать альтернативные маршруты, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. "Транспортные средства, осуществляющие транзитные перевозки и ранее перемещавшиеся по территории Курчатова, должны будут использовать альтернативные маршруты объезда", - написал Смирнов в своем Telegram-канале. Он также сообщил, что на блокпостах будут дежурить сотрудники администраций города и района с 7.00 до 17.00." У них также можно будет получить разрешение на въезд", - уточнил Смирнов.

https://ria.ru/20240828/kurchatov-1969038535.html

курчатов

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курчатов, алексей смирнов (политик) , курская аэс, безопасность